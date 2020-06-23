İngiltere otomotiv sektörü destek istiyor!

18.6 milyar sterlinlik otomotiv sektörü için Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği (SMMT) tarafından hükümete çağrı var. Corona virüsü salgını sebebiyle alınan önlemler dahilinde düşen otomobil satın alma talepleri, kapalı olan üretim tesisleri ve satış noktaları pazarı özellikle nisan ayında durma noktasına getirmişti. Mayıs ayında da kötü giden ama nisana göre hareketlenen İngiltere’de SMMT devletten destek istedi.

SMMT’nin yaptığı bir ankete göre otomotiv sektöründe çalışan 6 işçiden 1’nin işinin tehlikede olduğu ortaya çıktı. Hükümetin ülkede işten çıkartma yasağı kasım ayında sona erecek ve sonrası için otomotiv sektörü yeni bir adıma ihtiyaç duyuyor.

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İngiltere’deki otomobil ve hafif ticari araç satışlarının geçen yıla göre bu yıl sonunda yüzde 30’un üzerinde azalma göstereceği tahmin ediliyor. Satış adetlerindeki bu gerileme yüzünden sektörün sıkıntıya gireceğini belirten dernek ve devletin acil fon, vergi ertelemesi ve satışları artıracak politikalarında aralarında bulunduğu destek paketleri hazırlaması gerektiğini belirtiyor.

AB ile İngiltere arasında tarifesiz bir ticaret anlaşmasının müzakere edilmesi çağrısını da tekrar dile getiren SMMT, böyle bir anlaşma gerçekleşmezse 2025’te araç üretimi 1953’ten bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyebilir diye belirtti. Ayrıca dernek, hükümetin talebi yönlendirmek ve nakit akışını kolaylaştırmak için tüm sektörü kapsayan bir destek paketi hazırlanmasını istiyor.

Haziran ayında 6 bin otomotiv çalışanı, corona virüsü sebebiyle alınan önlemler ve bunun sektöre olan etkileri yüzünden işten çıkarıldı. Üretimin yeniden başlaması ve satış noktalarının tekrar harekete geçmesi hareketliliğe sebep olsa da sosyal mesafe, düşük talep ve az üretim sektörü temelden etkiliyor.

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, “İngiliz otomotiv sektörü temelde güçlü. Uzun süreli olarak üretim ve satış noktalarının kapanması nakit baskılara sebep oldu ve harcamaların getirdiği giderlerle bu durum daha şiddetli bir hâl aldı. İş gücümüzün 3’te biri öfkeli ve biz bunları işten çıkarmak yerine geri kazanmak istiyoruz.” dedi. Ayrıca Hawes, “Diğer ülkelerin destekleri ortada. Biz de hükümetten tüm sektörü destekleyecek bir destek paketi istiyoruz buna ihtiyacımız var. Bu sayede talep artacak ve uzun vadede ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş olunacak.” dedi.