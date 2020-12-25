İngiltere’den sonra şimdi de Japonya açıkladı

Hükümet, yeşil yatırımlar ve satışlar yolu ile 2030’a kadar 90 trilyon yen ve 2050’ye kadar 190 trilyon yen ek ekonomik büyüme sağlamak için şirketlere vergi teşvikleri ve başka finansal destekler sağlayacak.

Plan, benzinli araç satışlarının yerini 2030’ların ortalarında elektrikli, hibrit araçlara bırakmasını öngörüyor. Boston Consulting Group, pille çalışan araçlara yönelik beklentilerle ilgili bir raporda, Japonya’da elektrikli araçların payının 2030’da yüzde 55’e çıkmasının beklendiğini söyledi.

Hükümet, belirlenen hedeflere ulaşmak için 2030’a kadar araç bataryalarının maliyetini yüzde 50’den fazla düşürerek 10 bin yene indirecek.

Japonya, Çin ve Güney Kore geçtiğimiz günlerde, şirketlere ve bankalara küresel ısınmayı kontrol altında tutmak için kesinti yapma konusunda ivme veren net karbon emisyonlarını sona erdirme hedeflerini açıkladı.

İngiltere dışında, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın bazı bölgeleri, Norveç ve Almanya, fosil yakıtla çalışan otomobillere bazı engellemeler getirmeyi planlıyor. Avrupa Birliği’nin gelecekteki daha geniş kısıtlamalara bu ay kadar daha erken karar vermesi bekleniyor. (Reuters-Foreks)