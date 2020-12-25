Intercity İstanbul Park sezona damgasını vurdu

Formula 1 yönetiminin yılın en iyi yarışını belirlemek üzere sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği ankette ‘Yılın En İyi Yarışı' Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşen ve pek çok anıyla hafızalara kazınan Formula 1TM DHL Turkish Grand Prix 2020 seçildi.

13-15 Kasım'da Intercity İstanbul Park ev sahipliğinde gerçekleşen Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14'üncü ayağında, yarışseverler nefesleri kesen pek çok sahneye tanıklık ederken, antrenman turlarında beklenen performansın altında kalan ünlü pilot Lewis Hamilton, yarışı lider tamamlamayı başararak, 7'nci Dünya Şampiyonluğunu İstanbul’da ilan etmişti.

Formula 1 organizasyonu Intercity İstanbul Park’a bu sezon, 9 yıl aradan sonra tekrar dönmüştü.