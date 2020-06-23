Iphone ile kapıları açılan ve çalışan ilk otomobil!

BMW’nin Digital Key çalışması Iphone telefonlarla birlikte cebinize giriyor. Bu sayede otomobilinizin anahtarı yerine geçen Iphone telefonunuzu aracınızın anahtarı olarak kullanabiliyorsunuz. BMW Smartphone uygulamasıyla birlikte gelen Digital Key 5 kişiyle birlikte kullanılabiliyor. Uygulama sayesinde aracın ayarlanabilir özelliklerine telefon üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Digital Key sayesinde telefonunuz araç içerisinde Apple Wallet özelliğini de olabildiğince iyi bir biçimde kullanmanızı sağlıyor.

Yeni Digital Key sayesinde aracınızın;

-Apple Wallet’a ve güvenli ulaşım,

-Telefonunuzun pili biterse 5 saat boyunca aracınızın kapılarını açıp, çalıştırmanızı sağlayacak enerjiyi saklıyor,

-5 kişiyle Digital Key kullanımınızı paylaşabilirsiniz,

-Apple Watch ile uyumlu çalışma gibi detaylar sağlıyor. Bunlara ek olarak bu sistemin geliştirileceği ve bu sayede ekstra yeni özelliklerin kısa vadede geleceğini de unutmayalım…

BMW’DEN YENİLİKÇİ ADIM!

Akıllı telefonların kapasitelerinin büyük bir kısmını büyük bir çoğunluğun kullanmadığını düşünürsek bugün BMW ve Apple tarafından atılan bu adımın ne kadar önemli bir adım olduğunu fark edebilirsiniz. Artık sadece telefonunuzu taşıyarak aracınızı da kullanabiliyor olmak yanınızda buluması gereken araç anahtarından kurtulmanızı sağlıyor.

BMW Grubu Digital Key’in standartlaştırılması ve güvenliğinin geliştirilmesi konularında çalışmalar da yapıyor. Apple ve BMW, küresel standartların oluşturulmasına devam etmek için Car Connectivity Consortium (CCC) ile bir iş birliği içerisinde.

45 ÜLKEDE VE BİRÇOK MODELDE KULLANILACAK…

Marka bu sistemi 45 farklı ülkede kullanılabileceğini de açıkladı. Ayrıca bu sistem 1 Temmuz 2020 yılından itibaren üretilecek olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M ve Z4 modellerinde olacak. Ayrıca Iphone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2nd generation) and Apple Watch Series 5 Apple modellerinde bu uygulama olacak.