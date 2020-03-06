İptal olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılamayan modeller

Son yıllarda markalar uluslararası fuarları tercih etmemeye başladı. Bunun sebebi ise fuar maliyetleri ve kimi markaların yeni model tanıtımlarını fuarların haricindeki zamanlarda yapması. Hâl böyle olunca işler fuar organizatörleri için pekte iyi gitmiyor.
Detroit gibi otomotivin merkezi konumunda olan bir bölgenin fuarını bile yer, tarih ve isim değiştirerek hayatına devam ederken son günlerde duyduğumuz bir haberde Frankfurt Otomobil Fuarı ile alakalı oldu.
Almanya’nın ev sahipliğinde Frankfurt’ta Paris Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak gerçekleştirilen fuar 2021 yılında Münih’te aynı isimle gerçekleştirilecek. Bunun sebebi ise fuarlara olan ilginin azalması ve bu tarz organizasyonların alışılmış bir biçimde olması. IAA komitesi bu değişiklikle Frankfurt Otomobil Fuarı’nı daha dinamik hâle getireceğini söylüyor.
Cenevre Otomobil Fuarı ise bu yıl 90. kez düzenlenecekti. Avrupa’nın en önemli organizasyonlarındaın biri olan Uluslarası Cenevre Otomobil Fuarı özellikle süper spor otomobil üreticileri için gövde gösterisinin yapıldığı bir görev. Senede 20 otomobil üreten butik üreticilerden, yüksek hacimli üretim adedine ulaşan markalara aklınıza gelebilecek tüm spesifik markalar ve otomobilleri orada oluyor. Ancak bu yıl “Corona virüsü” sebebiyle organizasyon iptal edildi.
Durum böyle olunca markalar da bu özel organizasyon için hazırladıkları şovlarını ve tanıtımlarını internetten canlı yayınlarla yapmayı tercih ettiler. Yeni modelleri hakkındaki bilgileri paylaşan markaların tanıttığı en önemli otomobilleri biz de sizler için bir araya getirdik!
İŞTE CENEVRE OTOMOBİL FUARINDA TANITILMASI PLANLANAN AMA TANITILAMAYAN MODELLER
Alfa Romeo Gulia GTA ve GTAm
Aston Martin V12 Speedster
Aston Martin Vantage Roadster
Audi e-Tron S
Bentley Mulliner Bacalar
BMW i4 Konsept
Bugatti Chiron Pur Sport
Czinger 21C Hypercar
DS9 Sedan
Fiat 500e
Honda Civic Type R makyaj
Honda Jazz
Hyundai i20
Hyundai i30
Koenigsegg Gemera
Lexus UX300e
McLaren 765LT
Mercedes-Benz E-Serisi
Pagani Huayra Imola
Porsche 911 Turbo S
Renault Clio ve Captur PHEV
Seat Leon
Skoda Octavia RS
Toyota GR Yaris
Volkswagen Caddy
Volkswagen Golf GTI