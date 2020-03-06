İptal olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılamayan modeller

Son yıllarda markalar uluslararası fuarları tercih etmemeye başladı. Bunun sebebi ise fuar maliyetleri ve kimi markaların yeni model tanıtımlarını fuarların haricindeki zamanlarda yapması. Hâl böyle olunca işler fuar organizatörleri için pekte iyi gitmiyor.

Detroit gibi otomotivin merkezi konumunda olan bir bölgenin fuarını bile yer, tarih ve isim değiştirerek hayatına devam ederken son günlerde duyduğumuz bir haberde Frankfurt Otomobil Fuarı ile alakalı oldu.

Almanya’nın ev sahipliğinde Frankfurt’ta Paris Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak gerçekleştirilen fuar 2021 yılında Münih’te aynı isimle gerçekleştirilecek. Bunun sebebi ise fuarlara olan ilginin azalması ve bu tarz organizasyonların alışılmış bir biçimde olması. IAA komitesi bu değişiklikle Frankfurt Otomobil Fuarı’nı daha dinamik hâle getireceğini söylüyor.

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Cenevre Otomobil Fuarı ise bu yıl 90. kez düzenlenecekti. Avrupa’nın en önemli organizasyonlarındaın biri olan Uluslarası Cenevre Otomobil Fuarı özellikle süper spor otomobil üreticileri için gövde gösterisinin yapıldığı bir görev. Senede 20 otomobil üreten butik üreticilerden, yüksek hacimli üretim adedine ulaşan markalara aklınıza gelebilecek tüm spesifik markalar ve otomobilleri orada oluyor. Ancak bu yıl “Corona virüsü” sebebiyle organizasyon iptal edildi.

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Durum böyle olunca markalar da bu özel organizasyon için hazırladıkları şovlarını ve tanıtımlarını internetten canlı yayınlarla yapmayı tercih ettiler. Yeni modelleri hakkındaki bilgileri paylaşan markaların tanıttığı en önemli otomobilleri biz de sizler için bir araya getirdik!

İŞTE CENEVRE OTOMOBİL FUARINDA TANITILMASI PLANLANAN AMA TANITILAMAYAN MODELLER

Alfa Romeo Gulia GTA ve GTAm

Aston Martin V12 Speedster

Aston Martin Vantage Roadster

Audi e-Tron S

Bentley Mulliner Bacalar

BMW i4 Konsept

Bugatti Chiron Pur Sport

Czinger 21C Hypercar

DS9 Sedan

Fiat 500e

Honda Civic Type R makyaj

Honda Jazz

Hyundai i20

Hyundai i30

Koenigsegg Gemera

Lexus UX300e

McLaren 765LT

Mercedes-Benz E-Serisi

Pagani Huayra Imola

Porsche 911 Turbo S

Renault Clio ve Captur PHEV

Seat Leon

Skoda Octavia RS

Toyota GR Yaris

Volkswagen Caddy

Volkswagen Golf GTI