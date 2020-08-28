İşletmelerin yönetmeliğe uygunluk oranı yüzde 10

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek, ikinci el otodaki yeni düzenleme ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Karakaş “Şu anda bu yönetmeliğe uygun firma oranı maalesef yüzde 10’u geçmiyor. 2018'den bu yana yetki belgesi alan işletme sayısı sadece 3 bin, İstanbul gibi büyük bir metropolde bu sayı sadece 400. Yaklaşık 80.000 adet firmanın 50.000 adeti aynı zamanda online mecralarda, sanal dükkanı olan işletmelerdir. Artık standartlaşma ve kurumsallaşma için bir yerden başlamak gerekiyor. Otomotiv sektörüne güven ve itibar kazandıracak yeni düzenlemeyle birlikte haksız ve kayıtdışı kazancın da

önüne geçilecektir. Geçen yıl yapılan 8,5 milyonluk ikinci el araç satışının 5 milyonu kayıt dışı” dedi.