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İşletmelerin yönetmeliğe uygunluk oranı yüzde 10

2. el otomobil ticareti yapacak kişilerin 1 Eylül 2020 tarihine kadar "yetki belgesi" alma zorunluluğu bulunuyor. Ancak bu yönetmeliğe uygun olan ticarethâne sayısı yüzde 10!

Sozcu.com.tr
11:55 -
Haberler Otomotiv
İşletmelerin yönetmeliğe uygunluk oranı yüzde 10

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek, ikinci el otodaki yeni düzenleme ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Karakaş “Şu anda bu yönetmeliğe uygun firma oranı maalesef yüzde 10’u geçmiyor. 2018&#39;den bu yana yetki belgesi alan işletme sayısı sadece 3 bin, İstanbul gibi büyük bir metropolde bu sayı sadece 400. Yaklaşık 80.000 adet firmanın 50.000 adeti aynı zamanda online mecralarda, sanal dükkanı olan işletmelerdir. Artık standartlaşma ve kurumsallaşma için bir yerden başlamak gerekiyor. Otomotiv sektörüne güven ve itibar kazandıracak yeni düzenlemeyle birlikte haksız ve kayıtdışı kazancın da
önüne geçilecektir. Geçen yıl yapılan 8,5 milyonluk ikinci el araç satışının 5 milyonu kayıt dışı” dedi.

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