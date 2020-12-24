İspanya otomotiv sektörünün corona virüsü ile mücadelesi

Financial Times’ın haberine göre sektör, Mart ve Nisan aylarındaki karantina süreçlerinin etkisini ve corona virüsü pandemisinin diğer sonuçlarını hala hissediyor. Ülkenin en önemli otomobil parçası üreticilerinden Maria Helena Antolin, “Hiçbir görüntü, atıl bir fabrika kadar üzücü değil” diyor.

Antolin, “İşin durduğu bir fabrikadan daha kötü bir şey hayal etmek zor… Covid, İspanya’daki tüm fabrikalarımızı felç etti” dedi. Ülkenin otomobil parçası tedarikçileri derneğini yöneten ve aile şirketi Grupo Antolin’i yöneten Maria Helena, geçen yıl dünya çapında 5 milyar euro satış kaydetti. “Bu iki ayda (2020 Mart ve Nisan) toplam üretim yüzde 85 düştü.” dedi.

Yaşanan bu durgun ekonomik duruma rağmen ülke ihracatının yüzde 17’sini otomotiv sektörü oluşturdu. Bu rakamla birlikte AB ülkeleri arasında İspanya, Almanya’dan sonra en büyük 2. üretici ülke pozisyonuna geliyor.

Geçtiğimiz on yılda sektör, İspanya’nın büyümesine yardımcı olurken ülkenin 2008 yılında yaşadığı ekonomik krizden de kurtulması için önemli bir rol oynadı. Ancak corona virüsü krizi öncekilerden çok farklı olarak nitelendiriliyor.

Antolín, İspanya’nın 1.000 kadar otomobil parçası üreticisinin, 2019’da kaydedilen 36 milyar euroluk bir ciroya kıyasla, satışlarında tam yıl boyunca yüzde 20-30’luk bir düşüş yaşadığını söyledi. Sektördeki 365 bin işin yaklaşık yüzde 6-8’i gitti. Kaybedilen bu ortamın 2023’e kadar kurtarılamayacağını ve önümüzdeki yıl yalnızca yüzde 10’luk bir büyümenin beklendiğini söyledi.

İspanya otomobil üreticileri birliğinin sözcüsü Noemi Navas, karantinanın sektörü diğer tüm imalat sektörlerinden daha fazla etkilediğini söyledi. Diğer endüstrilerdeki fabrikalar, zorunlu olduğu iki hafta boyunca kapandı; otomotiv yani biz neredeyse iki buçuk ay kapalıydık” dedi. Otomobil parçaları için karmaşık tedarik zincirindeki aksaklık, salgının ilk haftalarında montaj hatlarında işçilerin sağlığını garanti etmenin zorluğu ve bu uzun aradan sonra talepteki düşüş sektörün ekonomik anlamda krize girmesinin arkasında yatıyor.

İspanya’da otomobil kayıtları bu yıl GSYİH’da yüzde 11’den fazla olacak şekilde tahmin ediliyordu ancak durum pek öyle olmadı ve AB’nin önde gelen ekonomilerinden daha hızlı bir düşüş otomotivde gerçekleşti. 2020 yılında İspanyol otomotiv pazarının 800-850 bin adet olması bekleniyor bu rakam da 2019’a kıyasya yüzde 35’lik bir gerileme demek.

Bir İspanya Bankası araştırmasına göre, kriz ülkenin otomobil endüstrisini turizm dışındaki diğer tüm sektörlerden daha fazla vurdu. Araştırma, parça tedarikçileri de dahil olmak üzere sektördeki çoğu şirketin, varlıklarından negatif getiri elde ettiğini ve dörtte birinin yaklaşık yüzde 30 eksi getiri kaydettiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, sektördeki işletmelerin yüzde 60’ından fazlası borçlarına faiz ödemekte zorlanıyor ve yüzde 20 ila 30’u iflas riskiyle karşı karşıya kaldı.

Ekonomi, istatistik ve ekonomiden sorumlu genel müdür Oscar Arce, “Otomobil endüstrisi, katma değer, ihracat ve istihdamın temsil ettiği oran açısından, Almanya hariç diğer büyük AB ekonomilerinden daha önemli” dedi ve “Otomotiv, son ekonomik krizden çıkışta önemli bir rol oynadı. Ayrıca vasıflı bir işgücüne sahip olan sektör, sanayi sektörünün önemli bir ayağıdır.” diye ekledi.

Değişen çevre düzenlemeleri, düşen yurt içi satışlar ve gençler arasında azalan satın alma gücü ile birlikte sektörün “mükemmel bir fırtına” ile karşı karşıya olduğunu da belirtti.

Endüstri uzmanları İspanya'nın Ford, Opel, Daimler ve Renault da dahil olmak üzere tamamı yabancılara ait olan 17 otomobil fabrikasının, üretimin küçültülmesi halinde şirketlerin iç pazarlarındaki fabrikalara kıyasla daha fazla dezavantajlı olabileceğini kabul ediyor. Nissan ise bu yıl Barselona’daki fabrikasını kapattığını açıklamıştı.

İspanya otomotiv endüstrisi dış pazarlara satılan otomobil parçalarının yüzde 58’ini ve bitmiş araçların yüzde 80’inin oluşturan ihracat ile sektörün can damarı olmaya devam ediyor. Bununla birlikte endüstri, az stoklama veya yedek kapasiteyle ‘tam zamanında tedarik (Just-In-Time)’ modeli uygulamakta. “Bir üretim hattı durduğunda dururuz; Tekrar başlarsa biz de başlasak,” diyen Bayan Antolin, “Şu anda neredeyse yüzde 100 üretim seviyesindeyiz, ancak bu yıl Mart ve Nisan’da yaşanan karantina dönemi ve kaybettiklerimiz ne yazık ki telafi edilemiyor.” dedi.

Dernek hükümeti, pil teknolojisi, hidrojen gücü ve sözde akıllı fabrikaları geliştirmek için 5 milyar euroluk projelerin finanse edilmesine yardımcı olmak için önümüzdeki üç yıl içinde AB’nin 750 milyar euroluk corona virüsü kurtarma fonundan beklediği 72 milyar euroluk hibelerin bir kısmını kullanmaya çağırdı.

Volkswagen'in yüzde yüz İspanyol iştiraki olan Seat’ın strateji direktörü Josep Maria Recasens, elektrikli otomobillerin ülkenin araç filosunun yüzde 2’sini temsil ederken Norveç’teki yüzde 50’ye dikkat çekti. İspanya, 1 milyon kişi başına 100’den az halka açık şarj noktasına sahiptir ve Avrupa ortalaması yaklaşık 500’dür.

Recasens açıklamalarına “İspanya’nın en yavaş toparlanan ülkelerden biri olduğu 2008 krizinden dersler çıkarmalıyız” diyerek devam etti. “İspanya gibi bir ülke, ağırlıklı olarak hizmetlere, imalat sektörüne daha az bağımlıdır.” diye ekledi.

Recasens, “Şimdi, bankacılık ve turizm sektörlerinde tüm marjların düştüğünü gördüğümüzde, sanayi sektörünü daha dayanıklı ve sağlam hale getirmeyi öğrenmemiz gerekiyor.” dedi.