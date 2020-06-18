İspanyol üretici yeni markasını tanıttı

Seat'ın gelecek vizyonundan, şimdiki modellerine ve e-mobilite çözümlerine kadar birçok öngörüsünü paylaşmak amacıyla Barselona'da inşa edilen CASA SEAT, 4 Haziran'daki sanal açılışın ardından fiziksel olarak da ziyarete açıldı.

Seat, etkinlikte ayrıca yeni kentsel mobilite markası SEAT MÓ’nun da lansmanını gerçekleştirdi. SEAT MÓ, mikro mobilite ürün ve hizmetlerine odaklanarak markanın kentsel mobilite stratejisini yönlendirecek. Lansmanda ayrıca SEAT MO'nun farklı mobilite çözümleri sunan iki yeni ürünü SEAT MÓ eScooter 125 ve SEAT MÓ eKickScooter 65 ‘in de dünya prömiyerleri gerçekleştirildi.

“SEAT MÓ eScooter 125 de tanıtıldı!”

SEAT MÓ eScooter 125'in, arka tekerleğine entegre, 125cc motosiklete eşdeğer 9kW elektrik motoru (azami güç), 240Nm tork üretiyor. Elektrikli motosiklet saatte 95 kilometre hız yapabilirken, 0-50 km hıza ise sadece 3.9 saniyede ulaşıyor. City, Sport ve Eco olmak üzere 3 farklı sürüş modu bulunuyor ve geri vitesiyle kolayca manevra yapabiliyor. 5.6 kWh lityum iyon pil paketine sahip model, tek bir şarjı ile 125 kilometre yol kat edebiliyor. Aracın bataryası şarj istasyonlarının yanı sıra ev tipi priz ile de şarj olabiliyor.

“SEAT MÓ eKickScooter 65”

SEAT MÓ eKickScooter 65, piyasadaki en sağlam eKickScooter ürünlerinden biri ve uzun ömürlü olacak şekilde tasarlandı.

Ön ve arka lambaların yanı sıra fren lambası ve yan/arka reflektör scooterın görünürlüğünü, ön elektronik fren ve arka kampanalı fren ise güvenliği artırıyor. 551Wh akü paketi sayesinde menzili 65 km'ye çıkıyor. Maksimum 20km/sa hıza ve 20 dereceye kadar tırmanma becerisine sahip.SEAT MÓ eKickScooter 65,Eco, Drive ve Sport olmak üzere 3 farklı sürüş modu sunuyor.