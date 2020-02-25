İspanyollar en büyük maliyeti düşürmeye çalışıyor!

Markanın Barselona’da bulunan Martorell’daki üretim tesisi atılan son adımlarla birlikte daha akıllı ve sürdürülebilir bir biçimde yoluna devam ediyor. 8 insansız taşıma aracı, fabrikanın dış alanında çalışmaya başladı. Fabrikada hali hazırda iç mekanlarda 200'den fazla insansız taşıma aracı görev yapıyor, ancak bu araçlar manyetik bantlar vasıtasıyla yönlendirme sistemiyle çalışıyor.

Dış mekanda çalışan vagonlar 10 ton taşıma kapasitesine sahip ve 25 metrelik bir konvoy olabiliyorlar. Navigasyon ve 4G bağlantılarıyla yönetilen araçların manyetik bir sürtünme bağlantısı olmadığı için maliyet açısında da sıkıcı sonuçlar ortaya çıkması engellenmiş oluyor.

Tüm bu durumlara ek olarak önceden kullanılan içten yanmalı motorlu araçların yerine daha çevreci bu araçların kullanılması 1.5 tonluk bir CO2 salımının azalmasını sağlıyor.