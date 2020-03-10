İstanbul beş sıra birden yükseldi!

INRIX araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre İstanbul yoğun trafiğiyle birçok mega kenti geride bırakmış durumda. Geçen yıl trafik yoğunluğu açısından 9. sırada olan mega kent bu yıl 5 sıra birden yükselerek 4. sıraya çıktı.

İstanbullu trafikte yıl boyunca 153 saat kaybediyor ve ortalama hız 18 km/s olarak belirtilmiş… İstanbul’un hemen üzerinde 3. sırada Mexico City, 2. sırada Rio de Janeiro ve birinci sırada da Bogota bulunuyor.

İŞTE TRAFİĞİ EN YOĞUN OLAN 10 ŞEHİR

1- KOLOMBİYA BOGOTA

2- BREZİLYA RIO DE JANEIRO

3- MEKSİKA MEXICO CITY

4- TÜRKİYE İSTANBUL

5- BREZİLYA SAO PAULO

6- İTALYA ROMA

7- FRANSA PARİS

8- İNGİLTERE LONDRA

9- AMERİKA BOSTON MA

10- AMERİKA CHICAGO