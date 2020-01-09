İşte 2019 yılında en çok satılan markalar ve modeller

2019 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yıl içinde yaşanan ekonomik ve siyasi olaylar otomotiv endüstrisini temelden etkilese de büyük ve çözülemeyecek sorunlara yol açmadı. ÖTV ve KDV indiriminin devam etmesi, hurda indiriminin matrahlarının artırılması, devlet bankalarının kredi faizlerini düşürmesi, AB emisyonuna uygun olan motorlara geçiş derken otomotivde gerçekten çalkantılı bir yılı geride bıraktık. Bugün ise marka yöneticileri 2020 yılından daha umutlu olduklarını her yerde rahatlıkla açıklıyorlar.

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Zor geçen bir yılda Türkiye’nin en çok satan otomobillerine baktığımız ise son 4 yıldır zirveyi bırakmayan Egea hemen dikkat çekiyor. Fiat, 2019 yılında Türkiye’de HTA da dahil olarak 76251 adet araç satışı gerçekleştirdi. Fiat’ın hemen arkasından markalar sıralamasında Renault geliyor. Fransız otomotiv devi binek araç üretiminde iki önemli modelini Bursa’da üretiyor ve bu sayede toplam olarak 64977 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Renault, binek otomobil satışlarında 2019 yılında 20. kez pazar liderliği kazanmış oldu. Egea’dan sonra en çok satan otomobiller arasında ikinci sırada 28844 adetlik satışla Clio gelirken, bu otomobili 23211 adetlik satışla Megane takip etti.

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Listede yer alan ve en çok satan ithal marka ve model ise sizinde takip ettiğiniz gibi Volkswagen ve Passat oluyor. Passat bu yıl 15812 adet satılırken Volkswagen 48496 adet araç satışı gerçekleştirdi.

İŞTE 2019 YILINDA TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ

Fiat Egea, 57161 adet satışla liderliğini korudu.

Renault Clio, 28844 adet satılarak marka içindeki rekabette birinci, Türkiye genelinde ikinci en çok satılan otomobil oldu.

Renault Megane, 23211 adet satıldı. Aracın en popüler versiyonu sedan gövde tipli olanı.

Toyota Corolla, 19146 adet satıldı. Yeni otomobilin hibrit teknolojili versiyonu da var.

Honda Civic, 17975 adet satıldı.

Volkswagen Passat listede yer alan ve en çok satılan ithal otomobil olarak öne çıkıyor. Passat 2019 yılında 15812 adet satıldı.

Peugeot 3008 SUV segmentinde ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Otomobilden 11263 adet satıldı.

Türkiye SUV pazarında ezber bozulmaya devam ediyor. Dacia Duster, 3008’den sonra en çok satan SUV modeli. 2019 yılında 10378 adet satıldı.

Nissan Qashqai 9323 adetlik satışla, alışkın olduğu zirveden uzaklaştı.

Hyundai Tucson yılın son iki ayındaki yüksek satış adediyle en çok satan modeller arasında yerini buldu. Tucson toplamda 8426 adet satıldı.

2019 YILINDA EN ÇOK SATAN MARKALAR

(FOTO : Markaların resmi fotoğraflarıdır)