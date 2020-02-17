İşte 2020’nin ilk otomotiv karnesi!

Türk otomotiv sanayisinin çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği(OSD), 2020 yılı Ocak ayı verilerini açıkladı. Ocak ayında toplam otomotiv üretimi 109 bin 783 adet oldu. “Otomobil” üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 6 artarak 75 bin 396 adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 112 bin 298 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalara göre 2020 yılı Ocak ayında toplam pazar yüzde 16, otomobil pazarı yüzde 2, hafif ticari araç pazarı yüzde 42 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 57 oranlarında düşüş gösterdi.

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İhracat ise adet bazında yüzde 4 azalarak, 89 bin 962 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 3 oranında artarak 60 bin 438 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 15 oranında azaldı. Yılın ilk ayında 2,5 milyar Dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye otomotiv sanayisinin, otomobil ihracatı yüzde 27 artarak 1 milyar Dolar oldu. Böylece, otomotiv sanayii Ocak ayında aldığı yüzde 16 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

PAZAR ARTTI AMA SON 10 YILDA YÜZDE 16 AZALDI!

2019 yılının Ocak ayını 14 bin 847 adetlik sınırlı satışla kapatan otomotiv pazarı, yılın ilk ayını yüzde 89 artışla 28 bin 25 adet seviyesinde tamamladı. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 101 arttı ve 22 bin 16 olarak gerçekleşti. Ancak, son 10 yıllık ortalamalara göre 2020 yılı Ocak ayında toplam pazar yüzde 16, otomobil pazarı yüzde 2, hafif ticari araç pazarı yüzde 42 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 57 oranlarında düşüş gösterdi. İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında Ocak ayında otomobil pazarında ithalat araç payı yüzde 62 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ithalat araç payı yüzde 45 olarak gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YÜZDE 11 AZALDI!

Ticari araç pazarında yaşanan daralmaya bağlı olarak üretimdeki azalma 2020 yılının ilk ayında da devam etti. Ocak ayında ticari araç grubundaki toplam üretim yüzde 11 oranında azalırken, ağır ticari araç üretimi yüzde 43, hafif ticari araç üretimi yüzde 9 seviyesinde azaldı. Bu dönemde, toplam ticari araç pazarı 2019 yılının aynı döneminde göre yüzde 55, hafif ticari araç pazarı yüzde 55 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 59 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise ticari araç pazarının 2017 yılının göre yüzde 45 gerisinde kaldığı görüldü.

İHRACATTA LİDER OTOMOTİV

Ocak ayında toplam ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalarak, 89 bin 962 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, otomobil ihracatı yüzde 3 oranında artarak 60 bin 438 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 15 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 yılına göre yüzde 32 artarak bin 468 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2020 yılı Ocak ayında yüzde 16 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.