İşte Alfa Romeo’nun 110 yıllık geçmişi

Alfa Romeo'nun teknolojik yenilikler, sportif başarılar ve unutulmaz tasarımlarla dolu hikayesini aktaran; geçmişten günümüze en özel Alfa Romeo modelleri hakkında bilgiler paylaşılan web serisi ‘Storie Alfa Romeo' hayata geçirildi. Bu seri ile İtalya'nın Arese kentindeki “Museo Storico Alfa Romeo”da yer alan; güzellik ve performanslarıyla beğeni toplamış otomobillerin daha önce yayınlanmayan hikâyeleri internet üzerinden gözler önüne seriliyor.

“Storie Alfa Romeo”, markanın hikayesini arşiv görüntüleri ile destekleyerek tüm faaliyetlerini ele alıyor. “Storie Alfa Romeo” markanın İtalyan toplumunu kucaklayarak küresel bir simgeye dönüşümünü aşama aşama aktarırken; marka vizyonunu artıran yöneticiler ile araçların üretimine katkı sağlayan önemli tasarımcı ve mühendislerin deneyimleriyle de Alfa tutkunlarına bilgi dolu bir geçmişin kapılarını aralıyor.

“Storie Alfa Romeo”, otomobillerin üretildiği dönemde yaşanan siyasi, kültürel ve popüler olayları da tarihçe paralelinde aktarılarak seriye renk katıyor.