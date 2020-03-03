İşte Dacia’nın ilk tam elektrikli otomobili!

Dacia markası Türkiye pazarında olduğu gibi Avrupa’nın birçok pazarında en düşük maliyetli otomobil modellerini bünyesinde barındıran bir marka olarak öne çıkıyor. Özellikle Dacia Logan ve Duster modelleriyle satıldığı pazarlarda dikkatleri üzerine çeken marka, şimdi de ilk tam elektrikli otomobilini lanse etti.

Elektrikli Dacia Spring, Renault Grubu'nun herkes için sürdürülebilir mobilite yaklaşımının yanı sıra Dacia markasının değerlerine ve felsefesine sadık kalma vizyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor. Model 4 kişilik, geniş hacimli, %100 elektrikli bir şehir otomobilinin müjdesini vererek geniş kitlelere kolay ve kaliteli mobiliteye erişim sağlıyor. Spring; yalınlığı, sağlamlığı ve ulaşılabilirliği bir araya getiren modern bir 5 kapılı şehir otomobili.

2021 yılında satışa çıkacak olan otomobil 200 km’lik menzile sahip.