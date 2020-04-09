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İşte Dünyada Yılın Otomobili Ödülü’nü kazanan marka!

World Car of The Year 2020 ödülleri sahiplerini buldu. Bu yılın kazananı Kia'nın en büyük SUV modeli olan Telluride oldu. Telluride markanın başta Amerika olmak üzere ürettiği otomobillerden biri. Mazda3 ve CX-30'u geride bırakarak bu otomobilin birinci olduğunu da belirtmekte fayda var...

Sozcu.com.tr
11:36 -
Haberler Otomotiv
İşte Dünyada Yılın Otomobili Ödülü’nü kazanan marka!

Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri farklı kategorilerle birlikte sahiplerini buldu. Performans otomobili ve lüks otomobil kategorisinde Porsche Taycan birinci seçilirken, yılın en iyi şehir otomobili ödülüne de Kia’nın elektrik motorlu otomobili olan Soul EV seçildi.

Kia Telluride

Yılın en iyi tasarımlı otomobili kategorisinde ise Mazda3 ödüle layık görüldü. Mazda’nın kompakt sınıftaki otomobili olan 3 yenilenen tasarımıyla 2019 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı.

Mazda 3 HB

Geçen yıl ise Jaguar I-Pace Dünyada Yılın Otomobili yarışmasının kazanını olmuştu. Audi A7 ise geçen yılın lüks otomobili kategorisinde ödül almıştı. 2005 yılından beridir düzenlenen yarışmaya tüm dünyadan markalar katılabiliyorlar.

Jaguar I-Pace

Amerika Mazda otomobil Porsche
Son güncelleme: 11:43 09.04.2020
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