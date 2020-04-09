İşte Dünyada Yılın Otomobili Ödülü’nü kazanan marka!

Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri farklı kategorilerle birlikte sahiplerini buldu. Performans otomobili ve lüks otomobil kategorisinde Porsche Taycan birinci seçilirken, yılın en iyi şehir otomobili ödülüne de Kia’nın elektrik motorlu otomobili olan Soul EV seçildi.

Yılın en iyi tasarımlı otomobili kategorisinde ise Mazda3 ödüle layık görüldü. Mazda’nın kompakt sınıftaki otomobili olan 3 yenilenen tasarımıyla 2019 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı.

Geçen yıl ise Jaguar I-Pace Dünyada Yılın Otomobili yarışmasının kazanını olmuştu. Audi A7 ise geçen yılın lüks otomobili kategorisinde ödül almıştı. 2005 yılından beridir düzenlenen yarışmaya tüm dünyadan markalar katılabiliyorlar.