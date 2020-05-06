İşte en çok satan otomobil markaları

2020 yılının ilk aylarından itibaren tüm dünyaya hızlı bir biçimde yayılan corona virüsü Çin, Amerika ve Avrupa’da aralarında otomotivin de bulunduğu birçok sektörü durma noktasına getirdi. Dev üretim adetlerine sahip olan lokasyonlarda duran, yavaşlayan üretimler Türkiye gibi pazarlara da etki etmeye mart ayından itibaren başladı.

Türkiye’de önlemlerin ciddi biçimde alındığı nisan ayında otomotiv satışlarının da dipte olması bekleniyordu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) bugün açıkladığı verilerle sektörün durumunu gözler önüne serdi.

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Peki bu sıkıntılı ve satışların kısır olduğu süreçte hangi marka ne kadar otomobil sattı? Listede dikkat çeken en büyük farklılık Fransız otomotiv devi Peugeot tarafından oldu. Marka nisan ayında 3792 adet otomobil, 168 adette hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek rakiplerinin önünde yer aldı ve tarihinde ilk kez Türkiye’de liderlik koltuğuna oturdu.

Konuyla alakalı markanın Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Bu işin arkasında çok büyük emek var. Mesele sadece araç bulup.getirmek değil. ‬Ekibimle günde 12 saate yakın mesai yaptık. Gerekli aksiyonu alıp, teşkilatı harekete geçirmek, müşterilere ulaşmak büyük gayret gerektirdi. ‬Satanla satamayan arasındaki en büyük fark bu. Yoksa herkesin Avrupa'da aracı var.” açıklamasında bulundu.

İlk dört aylık satışların yer aldığı listeye baktığınızda ise Fiat 19 bin 739 adetle lider, Renault 19 bin 384 adetle hemen arkasından ikinci ve Volkswagen 17 bin 474 adetle üçüncü sırada yer alıyor. Nisan ayını lider kapatan Peugeot ise ilk dört ayda gerçekleştirdiği 11 bin 746 adetlik satışla beşinci sırada.