İşte en hızlı Gulia!

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo’nun D segmentide yer alan modeli olan Gulia GTA versiyonuyla tanıtıldı. GTA, Gran Tourismo Alleggerita’nın kısaltılmışı oluyor. Gulia’nın daha güçlü, daha hafif ve daha agresif olan bu versiyonu 2021 yılında yollarda olacak ve çift versiyon; GTA ve GTAm olarak gelecek.

2.9 litrelik V6 bi-turbo motorlu Gulia GTA 532 hp güç üretecek. Bu rakam Gulia’nın mevcut en hızlı versiyonu olan Quadrifoglio’dan 30 beygir daha yüksek! Gulia GTA’daki değişim sadece motorla sınırlı değil. Otomobil tasarım ve aerodinamizm olarak mevcut modelden çok daha farklı.

Alfa’nın Formula 1 yarışlarından ve motorsporları geçmişinden kazandığı tecrübelerini yansıttığı modelinin dev gibi bir arka rüzgarlığı, yeniden tasarlanmış ve karbon fiber detaylarla süslenmiş tamponları bulunuyor.

Yeni ön ve arka tampon maksimum yere basma kuvvetini destekleyen biçimde tasarlanmış. Özellike geniş hava girişi hem motorun daha sağlıklı biçimde soğumasını sağlıyor hem de otomobilin daha iyi yere tutunmasını gerçekleştiriyor.

Alfa Romeo Gulia GTA, ön tampon, yan eteklik, arka tampon ve bagaj kapağı üzerindeki dev rüzgarlığıyla tam bir ağır modifiyeye uğramış görüntüsüne sahip. Ayrıca arka çamurluklardaki karbon fiber dodikler arka lastiklerin birbirine olan mesafesinin genişlediğini gösteriyor.

Arka tamponun tam ortasına yerleştirilmiş olan çift egzoz çıkışı nefis ve yarış pistlerinden fırlamış bir egzoz difüzörüyle desteklenmiş.

Gulia; GTA ve GTAm olarak satışa çıkacak. GTA, dev arka spoyleri olmayan ve ağırlık olarak Quadrifoglio versiyonuna daha yakın olan versiyon olurken GTAm daha sert, daha hafif ve daha agresif olan versiyon.

Otomomobilin içine baktığınızda ise yarış koltukları ve 5 noktalı emniyet kemerleri hemen göze çarpıyor. Bunlar otomobilin ne kadar agresif ve hangi amaca hizmet ettiğini gösterir nitelikte.

İç mekanda yer alan bol alkantara ve mat karbon fiber desenli parçalar kullancıyı ve otomobili inceleyenleri hipnoz eden bir biçimde…

Sadece 500 adet üretilecek olan bu otomobile sahip olmak için gerçekten çok şanslı olmak gerekiyor. Gulia GTA ve GTAm, Quadrifoglio versiyondan 100 kg daha hafif olarak tasarlanmış. Otomobilin ağırlık, beygir gücü oranı ise 2.8 kg başına 1 beygir.