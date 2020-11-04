İşte en hızlı Volkswagen Golf

Alman otomotiv devi Volkswagen, gözde modeli olan Golf’ün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. GTI, GTI Clubsport, GTE ve GTD’nin ardından, marka şimdi de sekizinci Golf neslinin sportif amiral gemisi Yeni Golf R'ı pazara sunuyor.

Tüm Golf modelleri içinde en güçlüsü 320 hp güce sahip, dört tekerlekten çekişli yeni Golf R 420 Nm tork üretiyor. Spor otomobilin beşinci versiyonu, 100 km/s hıza sadece 4,7 saniyede ulaşıyor, azami hızı ise 250 km/s. Golf R, maksimum hızı 270 km/s’ye çıkaran, opsiyonel bir R-Performance paketiyle de tercih edilebiliyor.

R-PERFORMANCE DONANIMI NEDİR?

Otomobilin maksimum hızını artıran bu paket aslında aracın çekiş sistemiyle alakalı. Golf R; “R-Performance Torque Vectoring” tork dağıtımı özelliği, arka aksta tekerlekler arası seçilebilir tork dağıtımına sahip yeni ve geliştirilmiş dört tekerlekten çekiş (4MOTION) sistemini sunuyor. Yeni arka aks tahrik sistemi, gücün yalnızca ön ve arka akslar arasında değil, aynı zamanda iki arka tekerlek arasında da dağıtılmasına olanak sağlıyor.

Bu değişim otomobilin viraj performansını, gücü viraj içindeki lastiğe yönlendirerek bir üst seviyeye çıkarıyor. Ayrıca dört tekerlekten çekiş sistemi, dünyada ilk kez bir Araç Dinamikleri Yöneticisi (VDM) aracılığıyla elektronik diferansiyel kilitleri (XDS) ve adaptif şasi kontrolü DCC gibi diğer çalışan dişli sistemleriyle ağ üzerinden bağlantı kuruyor.