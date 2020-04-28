İşte Formula 1’in başlayacağı tarih!

Carey sezonun Avrupa ile başlayıp Asya’ya oradan da Amerika’ya uzanarak Orta Doğu’da biteceği bir takvimi onayladı. Ancak iptal edilen Fransa GP’si bu takvime giremiyor. Oluşturulan geçici takvim ile temmuz, ağustos ve eylül aylarında Avrupa yarışlarını seyircisiz bir şekilde gerçekleştirilecek. Bahreyn ve Abu Dhabi GP’leri ise aralık ayında yapılacak.

Carey yaptığı açıklamada, “Haziran ayının sonunda gerçekleştirilmesi planlanan Fransa GP’sinin olmayacağı açıklansa da F1 olarak yaz mevsiminde sezonun başlaması için daha emin bir hâl içindeyiz. Yarışlara temmuz ayında Avrupa’da başlamayı planlıyoruz sonrasında ise ağustos ve eylül aylarına kadar Avrupa’da kalmayı yarışları tamamlamayı düşünüyoruz.” dedi.

Carey ilk yarışın 3-5 Temmuz tarihlerinde Avusturya’da yapmayı planladıklarını da belirtti.

Carey, “Eylül, ekim ve kasım aylarında yine Avrupa’da, Asya’da ve Amerika’da yarışları düzenlemeyi aralık ayının öncesinde ise Bahreyn’de ve sezon finalinin gerçekleştirildiği Abu Dhabi’de yarışları yaparak sezonu 15-18 yarışla tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

F1 patronu Carey’in açıkladığı bu takvim kesinleşmiş bir takvim değil ve takvimle alakalı kesin bir sonuca ulaştıklarında paylaşımı hemen yapacaklarını belirttiler.