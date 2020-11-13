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İşte İstanbul’a özel F1 kupası

Tam 9 yıl aranın ardından Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı için özel olarak hazırlanan kupa ortaya çıktı. Üzerinde kültürümüzden esintiler taşıyan Formula 1 kupası tam 5 kilo ağırlığında ve 50 cm yüksekliğinde.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:17, 13/11/2020
Haberler Otomotiv
İşte İstanbul’a özel F1 kupası

Intercity İstanbul Park'ta 13-14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı için son viraja girildi. Yarış günü yapılacak özel gösterilerin yanı sıra İstiklal Marşımızı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın seslendireceğinin açıklanmasının ardından gözler yarışı kazanacak olan pilota verilecek özel kupaya çevrildi. Üzerinde kültürümüzden esintiler taşıyan Formula 1 kupası, Intercity İstanbul Park'ta sahibini bulacak.

Özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası üzerinde Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul'un sembolleri yer alıyor.Lale figürleri ve İstanbul yazısının da özel olarak işlendiği kupanın en üst bölümünde ise bayrağımızdan esinlenilen ay ve yıldız figürleri bulunuyor.

5 kilo ağırlığındaki kupa, 50 cm yüksekliğe sahip. Türk kültüründen ve İstanbul'dan esintiler taşıyan kupa, üç kişilik Isobar Türkiye ekibince tasarlanıp, Aslan Ruso tarafından üretildi. Metalik Gri ve Bronz rengindeki kupayı kimin kaldıracağı sorusu ise tüm dünyanın gözü önünde, 15 Kasım'da Intercity İstanbul Park'ta cevabını bulacak.

15 Temmuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istanbul Türkiye
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