İşte mayıs ayının otomotiv karnesi!

2020 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Mayıs ayına göre %2,4 azalarak 32.235 adet oldu.

2020 yılı mayıs ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 2,4, otomobil pazarı yüzde 7,6 daralırken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 21,6 oranında arttı.

SON 10 YILA GÖRE OTOMOBİL VE HTA PAZARLARI DARALMIŞ!

Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %53,8 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre %58,9 azaldı.

2020 İLK 5 AYDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ocak- Mayıs döneminde %20,1 artarken, otomobil pazarı %21,7, hafif ticari araç pazarı %13,9 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Mayıs sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,1 artarak 183.095 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yıla göre %21,7 oranında artarak 146.528 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %13,9 artarak 36.567 adede ulaştı.