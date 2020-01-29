İşte merakla beklenen yeni Seat Leon!

Markanın kompakt sınıftaki temsilcisi olan Leon ilk defa 1998 yılında yollara çıkmıştı. O yıllardan bu günlere geldiğimizde ise otomobilin 4. jenerasyonuyla karşı karşıyayız.

Yeni otomobili dışarıdan incelediğinizde markanın ülkemizde olmayan amiral gemisi Taracco ile benzer bir tasarım dilinde şekillendiğini hemen fark ediyorsunuz. Özellikle ön kısımın yere yakın olması bu konuda dikkat çeken en önemli unsur olurken; farlar ve motor ızgarası da yeni tasarım dilinin en önemli detayları olmuş.

Otomobilin yan kısmına baktığınızda ise bir önceki jenerasyondan tanıtık olan kordon çigzileri ön kısımdaki değişiklikleri bir kenara bırakırsak aynı biçimde kalmış.

Yeni Leon eski versiyona göre daha yumuşak bir tasarım diliyle şekillenmiş ama Seat tasarımcıları otomobilin keskin tasarımını korumayı iyi bir biçimde sağlamış.

Otomobilin arkasına göz attığımızda ise bagaj kapağının yine yüksek bir tarzda tasarlandığını fark ediyorsunuz. Ayrıca bagaj kısmını boydan boya geçen stop lambası Leon’un en büyük farklılıklarından.

Arka kısımla alakalı son detay ise otomobilin model adının fontunun değişmesi. Yeni Leon ile “Leon” model adı tasarımı el yazısı olarak yazılmış.

Gelelim otomobilin içine. Ön konsolu gösteren görselleri incelediğinizde yeni Golf’ten çok fazla detay gözünüze çarpıyor. Direksiyon, vites kolu, multimedya ekranının altındaki dokunmatik düğmeler, far düğmeleri gösterge paneli saklama gözleri… Bunlar bir çırpıda gözüme çarpanlar.

Ön konsolun ortasına konumlandırılan multimedya ekranı ise sonradan takılmış, çıkıntı biçiminde duran bir parça biçiminde. Bu tarz tasarım son yıllarda birçok marka tarafından tercih ediliyor.

Otomobilin multimedya ekranı 8 ve 10 inç olmak üzere iki farklı boyutta satın alınabiliyor. Dijital gösterge paneli ise 10.25 inç boyuutunda. Multimedya sistemi Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekliyor.

Yeni Leon’un boyutlarına bakacak olursak otomobil; 4368 mm uzunluğunda, 1800 mm genişliğinde ve 1456 mm yüksekliğinde. Leon’un aks mesafesi ise 2686 mm olarak belirtilmiş. Yeni Leon eskiye göre 86 mm daha fazla uzunluğa ve 50 mm daha fazla aks mesafesine sahip. Hatchback gövdeli versiyonun 380 litrelik bagaj hacmi bulunuyor.

Otomobilin resmi Seat sayfasında hem hatchback hem de station wagon gövdeli versiyonunun fotoğrafları bulunuyor. Ayrıca Cupra versiyonun da yakın bir tarihte tanıtımı gerçekleşecek.

Gelelim yeni otomobilin motor seçeneklerine. 1.0 TSI, 1.5 TSI ve 2.0 TSI olmak üzere 3 adet benzinli motor seçeneği olan Leon’un 2 litrelik dizel motorlu versiyonu da bulunuyor. Bu motor seçeneklerine ek olarak Seat, Leon’un CNG’li motor seçeneğini de kullanıcılarına sunuyor.

Motorlardaki en büyük farklılık ise elektrifikasyon adı altında yenilenen TSI motorlarda oluyor. Leon 1.4 litrelik TSI motorunu hibrit olarakta kullanıcısına sunuyor. Bu motor 8. jenerasyon Golf’te kullanılan eTSI motor gibi değil, çünkü bu motor plug-in hybrid olarak geçiyor yani dışarıdan şarj edilen… Sadece elektrikle 60 km gidebilen bu ünite 201 hp güç üretiyor ve 13 kWh’lık bataryalarla destekleniyor.

Golf’te kullanılan eTSI motorun aynısı 1.5 litrelik TSI motorla kombine edilmiş biçimde Leon’da da bulunuyor. Mild hibrit olan bu motorda elektrik motoru içten yanmalı motora destek olarak çalışıyor. Toplamda 148 beygir güç üreten bu üniteye bir alternatifte 1.0 TSI motorla sunuluyor. 1.0 TSI motorlu mild hibrit ünite ise 110 beygir güç üretiyor.

Yeni Leon’da “Adaptif Hız Sabitleme, Dinamik Şase Kontrol Sistemi, Acil Uyarı Sistemi 3.0, Sürüş Asistanı” gibi yeni güvenlik teknolojileri de bulunuyor. Otomobil 2020 yılının ikinci çeyreği içinde satışa sunulacak. Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda ise kesin bir bilgi yok…