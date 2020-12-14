İşte otomotivdeki üretim ve ihracat kayıpları

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Kasım dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Yılın 11 aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 1 milyon 148 bin 240 adet, otomobil üretimi yüzde 14 azalarak 762 bin 743 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 181 bin 360 adede ulaştı.

Kasım ayı üretimi ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 143 bin 264 adet olurken, aynı dönemde 91 bin 67 adet otomobil üretildi. 11 aylık dönemde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 28 azalarak 821 bin 900 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yine yüzde 28 oranında azalarak 542 bin 83 adet oldu. Traktör ihracatı ise 2019 yılına göre yüzde 17 azalarak 12 bin 401 adet olarak gerçekleşti.

Pandemi nedeniyle Avrupa'da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020'de 10 bin 613 adet olan otomotiv ihracatı; Mayıs'ta 44 bin 406, Haziran'da 70 bin 809, Temmuz'da 78 bin 242, Ağustos'ta 42 bin 865, Eylül'de 92 bin 832, Ekim'de 104 bin 93 adet şeklinde devam etmişti. Kasım ayında ise 101 bin 692 adet otomotiv ihracatı yapıldı.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİNDE KAYIP YÜZDE 12

Ocak-Kasım döneminde ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimi yüzde 3 arttı. Hafif ticari araç grubunda ise yüzde 13 oranında daralma yaşandı.

OTOMOBİL PAZARI 10 YILLIK ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Ocak-Kasım döneminde otomotiv pazarındaki toplam satışlar, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 73 artış kaydederek 688 bin 180 adet oldu. Aynı dönemde, otomobil pazarı da yüzde 67 oranında artış gösterdi ve 529 bin 388 adet seviyesinde gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Kasım döneminde toplam pazar yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 18, ağır ticari araç pazarı yüzde 36 düşüş gösterdi. Otomobil pazarı ise iç pazardaki talebin etkisiyle 10 yıllık ortalamaların yüzde 5 üzerinde yer aldı.

ANA SANAYİ İHRACATI YÜZDE 23 AZALDI

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 19, euro bazında ise yine yüzde 21 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 23,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 23 azalarak 8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 24 azalarak 7,3 milyar euro oldu. Aynı dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 23 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 13 oranında azaldı.