İşte Skoda’nın elektrikli SUV modeli!

Skoda’nın elektrikli SUV modeli Enyaq iV, iki farklı çekiş sistemiyle satın alınabilecek. Otomobili arkadan itiş ya da dört çeker olarak satın alabiliyorsunuz. Enyaq iV tek şarjla birlikte 510 km menzili kullanıcısına sunuyor. Elektrikli mimarinin getirdiği avantajlar sayesinde her Skoda modelinin bir özelliği olan geniş iç hacim ve pratikliği daha ileri seviyeye taşıyacak. Bu sayede Octavia'ya yakın boyutlarla Kodiaq kadar geniş bir yaşam alanı sağlayacak.

Enyaq iV, her bir Design Selection versiyonu kullanıcıları daha iyi hissettiren, doğal, sürdürülebilir materyallerin olduğu bir konsepti getiriyor. Enyaq iV'nin kabininde diğer Skoda modellerinden daha büyük olacak şekilde 13 inç dokunmatik ekran yer alıyor. Gelişmiş bağlantı özellikleriyle yeni SUV modeli her zaman ağa bağlı kalabiliyor. Batarya şarj durumu, kabin sıcaklığı gibi temel özellikler, Skoda Connect uygulaması işe uzaktan yönetilebiliyor.

5 FARKLI GÜÇ SENEÇEĞİ OLACAK!

Enyaq iV, 109 kW'den 225 kW'ye kadar farklı güce sahip beş elektrikli motor seçeneğiyle sunulacak. Giriş seviyesi modeli Enyaq 50 iV olurken, ürün gamının en üzerinde yer alacak Enyaq vRS iV 225 kW güce ve 460 Nm maksimum torka sahip olacak. 4×4 sürüşe sahip Enyaq vRS iV'nin 0-100 km/s hızlanması ise sadece 6.2 saniye olacak. Enyaq modelleri 160 km/s, Enyaq vRS 180 km/s maksimum hıza sahip olurken, en uzun menzile sahip versiyona tek şarjla 510 km yol kat edebilecek.

Founders Edition ve Enyaq vRS iV modelleri, ışıklandırılmış radyatör ızgarası ile Kristal Yüze sahip olacaklar. Enyaq 80 iV ve Enyaq 80x iV versiyonlarında ise bu bir opsiyon olarak sunulacak.

Enyaq'da 55 kWh, 62 kWh ve 82 kWh olmak üzere üç farklı batarya seçeneği mevcut olacak. 125 kW'ya kadar olan süper hızlı şarj kapasitesine sahip Enyaq iV'de, 82 kWh'lık batarya, DC şarj noktasında yüzde 5'ten yüzde 80'e kadar sadece 38 dakikada dolabiliyor. Bununla birlikte AC şarj ünitesinde ise, batarya boyutuna bağlı olarak 6-8 saat arasında tamamen dolum gerçekleşebiliyor.

Enyaq iV modeli 2,765 mm aks aralığına sahip; bununla birlikte uzunluğu 4,649 mm, genişliği 1,879 mm ve yüksekliği 1,616 mm. Kabinde şanzıman tünelinin olmamasıyla beraber içeride oldukça geniş bir yaşam alanı sunuluyor. Enyaq'ın bagaj kapasitesi ise 585 litre olarak açıklandı. Farklı yaşam tarzlarına sahip kullanıcıların beğenisini kazanacak olan Enyaq, 1400 kg'ye kadar olan römork çekme kapasitesiyle de her türlü ihtiyacı karşılıyor.