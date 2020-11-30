İşte Türkiye’de ‘kış lastiği’ gerçeği

Kış aylarında güvenli yolculuklar yapmanın önemli koşullarından biri mevsimine uygun lastik seçimi yapmak. Bu sayede kaza riskinin önüne büyük ölçüde geçilmiş oluyor. arabam.com, Kasım ayında kış lastiği kullanımı nezdinde gerçekleştirdiği ve 2.600 kişinin katıldığı anket sonuçlarını paylaştı.

Ankete katılan araç sahiplerinin yüzde 60'ından fazlası kış aylarında kış lastiği kullanacağını belirtti. Kış lastiğini tercih etmeyenlerin büyük çoğunluğu bulunduğu ildeki kış şartlarının sert geçmemesini sebep gösterirken, lastik fiyatlarının pahalılığı nedeniyle kış lastiği tercih etmeyenlerin oranı yüzde 20'nin üzerinde seyrediyor. Dört mevsim lastikleri tercih edenlerin oranı ise yüzde 16,5.

Anket sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 51.4'ü kış lastiği alırken kaliteyi ön planda tutuyor. Fiyat-performans vadeden bir lastiği satın alanların oranı yüzde 35.5, “en ucuzunu alırım” diyenlerin oranı ise yüzde 13.1 şeklinde ankete yansıyor.

Pandemi dolayısıyla toplu taşımalardan uzak durup aracında kendini güvende hisseden, bu

sebeple de lastiklerini kış lastikleri ile değiştirmeyi ihmal etmeyenlerin oranı yüzde 79,1 ve lastik değişimi konusunda kararsız tüketicilerin oranı ise yüzde 10.

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