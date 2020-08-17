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İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Artan döviz kurları, yetersiz otomobil üretimi ve enflasyon otomobil fiyatlarını artırmaya devam ediyor. İşte bu ortamda Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller...

Sozcu.com.tr
13:55 -
Haberler Otomotiv
İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Mart ayında ülkemizi de tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi etkileyen corona virüsü, otomotiv sektöründeki dengeleri de tamamen değiştirdi. Salgın sebebiyle hareketlenen piyasalar otomobillerin fiyatını da artırdı.

Bir süre ara verilen otomobil üretimi her ne kadar tekrar başlasa da pandemi öncesindeki süreçteki kadar yüksek kapasitede olması konusunda hâlâ bazı zorluklar yaşanıyor. Bu durumlarla birlikte otomobillerdeki bulunurluk azaldığı için fiyatlar doğrudan etkileniyor. Üretimin kısıtlı olmasına bir de döviz kurlarındaki değişkenlik ve ülkedeki enflasyon oranı da eklenince işler iyice çığırından çıkıyor.

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İşte gün itibariyle Türkiye’de satın alabileceğiniz en ucuz 5 otomobil!

Egea 1.4 Fire 95 HP Easy: 108.900 TL

Panda 1.2 69 HP Urban: 110.900 TL

Clio (eski) Joy 0.9 TCe 90 HP: 114.900 TL

Clio (eski) Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 HP: 117.900 TL

Symbol Joy 0.9 TCe 90 HP: 120.900 TL

(Not: Hepsi manuel/benzinli ve fotoğraftaki modellerle donanım olarak değişkenlik gösterebilirler)

Ağustos ayı Corona enflasyon Fiat otomobil Türkiye
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