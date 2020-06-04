İşte Volvo Car Turkey’in yeni genel müdürü

Volvo Car Turkey Genel Müdürü olarak 3 yıldır görev yapan Sabri Sözen'in, yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda EMEA Bölgesi Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmasının ardından yeni genel müdür açıklandı. Volvo Car Turkey Genel Müdürü koltuğuna Magnus Boman atandı.

Son 7 yıldır başarılı bir şekilde Volvo Car Danimarka Genel Müdürü olarak görev yapan Magnus Boman, Volvo Cars ile geçirdiği 26 yıllık kariyeri süresince birçok ülkede ve çeşitli unvanlarda görev yaptı. Global bir deneyim çeşitliliğine sahip olan Magnus Boman, doğum yeri olan İsveç'te, 1994 yılında Volvo Cars'ta kariyerine başladı. Boman kariyeri boyunca Volvo Cars'da Satış Planlama ve Dağıtım, Ürün Teklifi, Pazarlama ve Satış Yönetimi çeşitli gibi alanlarda görev yaptı.

Volvo Car Turkey Yeni Genel Müdürü Magnus Boman, Danimarka'daki Genel Müdürlük görevinden önce Göteborg merkezli Batı Avrupa Satış Operasyonları Direktörü'ydü. Magnus Volvo Cars'taki kariyeri boyunca, 10 yıl Asya’da Singapur, Japonya ve Malezya’da yönetici olarak çeşitli pozisyonlarda bulundu.