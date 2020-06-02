İşte yeni Cinturato P7

Pirelli'nin Nisan sonu ile Mayıs başı arasında 18 inç ve üstü ebatlarda lastik kullanan sürücüler arasında yaptığı bir araştırmanın sonuçları, özellikle sosyal mesafe önlemlerinin uygulamada olacağı gelecek dönemde araç kullanımının artacağı yönünde bir trendi ortaya koydu. Çin’deki katılımcıların yüzde 68’i otomobillerini daha çok kullanacaklarını söylerken bu oran İtalya’da yüzde 31, Almanya’da ise yüzde 20 oldu.

Ankete katılanların %50’den fazlası otomobillerinde optimum güvenliği sağlamak için yıl sonundan önce lastik değiştirmek istediklerini ifade etti. Katılımcıların tercihlerini belirleyen kriterlerde lastik güvenliğine ve kalitesine daha çok dikkat edildiği görüldü.

Cinturato P7, 2009 yılında lanse edilen ve homologasyonda lider haline gelen önceki nesilden itibaren Pirelli ile dünyanın premium otomobil üreticilerinin yakın iş birlikleri sayesinde sürekli güncellendi ve geliştirildi.

Yeni nesil Cinturato'nun teknik inovasyonlarından biri olan yeni akıllı hamuru, ortam sıcaklığına göre değişebilen bir tür ‘mekanik zekâ' içeriyor; başka bir deyişle, hamur adeta ikisi bir arada bir yapıya sahip oluyor.

Pireli’nin yeni lastiği, önceki versiyonun kuru zemindeki performansını iyileştirmenin yanı sıra ıslak zeminde kullanımı, suda kızaklamayı ve özellikle frenlemeyi ciddi ölçüde geliştiriyor; böylece 100 km/s hızdan tam durma noktasına gelme mesafesi dört metre kısalıyor.

Yeni inovasyonlar, akustik konforu (yoldan gelen gürültünün azaltılması sayesinde) ve sürüş keyfini iyileştirirken yeni lastik yoldaki engebelerin sarsıntısını azaltıyor. Toplam lastik ömrünün yüzde altı uzaması, lastiklerin değiştirilme sıklığının azalması anlamına geliyor. Dönme direnci ortalama olarak bir sınıf düşerken (eksi yüzde 12) yakıt tüketiminin yüzde 4 (WLTP ölçümüyle) iyileşmesini ve CO2 emisyonlarının azalmasını sağlıyor.

Yeni nesil Cinturato P7 ile sunulan inovasyonların başında her lastiğin temel unsurlarından biri olan ve yolla temas eden sırt deseni geliyor. Yeni Cinturato P7 için özel olarak yaratılan sırt deseni, tutuşu artırmaya ve lastiğin polimerlerinin işlevini geliştirmeye yardımcı olan spesifik silikon reçineleriyle zenginleştirildi. Silikonla etkileşimi geliştirmek için kimyasal olarak modifiye edilmiş sentetik elastik bir malzeme olan bu polimerler, lastiğin kullanım anındaki sıcaklığına göre değişebiliyor. Bu durum, yeni hamurun silikon parçacıklarının daha iyi dağılması ve aralarında daha etkin etkileşim olması sayesinde bir tür ‘mekanik zekâdan' yararlanmak anlamına geliyor. Böylece, lastiğin özellikleri sürüş ve sıcaklık koşullarına göre değişerek sürücüye son derece geniş, optimal bir çalışma aralığı veriyor.