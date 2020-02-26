İşte yeni Hyundai i30!

Yeni iç ve dış tasarımıyla eski versiyona göre daha geniş ve yeni çizgilere sahip olan otomobil teknolojik ve teknik anlamda da kazandığı yenilikleri dikkat çekiyor.

Otomobili ilk defa dışarıdan gördüğünüzde 6 gen motor ızgarası kompakt sınıftaki bazı rakiplerini direkt olarak andırıyor. N Line ve normal versiyonlarda iki farklı şekilde kullanılan bu ızgara, geniş hava girişli tamponla kombinlenerek sunuluyor.

V şekilli led farlar otomobilin dışarıdan sportif duruşunu destekliyor. Arkada ise aerodinamik yenilikler göze çarpıyor. Daha fazla sürüş performansı ve aerodinamizm için geliştirilen difüzörlü tampon, çift çıkışlı son susturucu ve sportif görünümü pekiştiren siyah plastik parçalar otomobile yepyeni bir kimlik kazandırmış.

Yeni i30 N Line, park halinde olsa bile hızı ifade eden yeni tip 17 ve 18 inç jant tasarımıyla geliyor.

HİBRİT MOTORLUSU DA VAR!

Yeni i30 N Line Hatchback ve Fastback, daha dinamik bir sürüş için yeni 1.5 lt T-GDi (160 PS) ve 1.6 lt dizel (136 PS) motorlarıyla satışa sunulacak. Yenilenen araçta ayrıca süspansiyon ve direksiyon sisteminde de geliştirmeler bulunuyor.

Hyundai ayrıca, daha önce de sunduğu 1.0 litre T-GDI 120 beygirlik motor seçeneğini bu kez 7 ileri DCT şanzımanla birleştiriyor. Bu seçenek, 48 volt hafif hibrit özelliğine de sahip olacak. Hyundai'nin yakıt ekonomisi için geliştirdiği 48 volt hibrit sistemi, 1.6 litrelik dizel motorlarda standart olarak sunulacak ve 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman (iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile satılacak.

Dizel motorlardan bir diğer versiyon ise 115 beygir gücündeki 1.6 litrelik ünite. Bu motor, 6 ileri manuel ve 7 ileri DCT şanzıman seçenekleriyle tercih edilebiliyor.