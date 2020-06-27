İşte yeni Opel Mokka!

Yeni model aynı zamanda ön ızgarada Opel Vizor ve iç tasarımda Opel Pure Panel olmak üzere gelecekteki marka yüzünü ve yeni nesil tamamen dijital kokpiti içeren ilk model olmasıyla da dikkat çekiyor.

Yatay olarak konumlandırılan gösterge paneli iki geniş ekrandan oluşuyor. Opel tasarımcıları; sürücü yola odaklanırken sezgisel kullanım sağlamak amacıyla temel işlevler için kumanda düğmeleri kullanmaya devam etmiş ve alt menülerle hayatı karmaşık hale getirmekten kaçınmış.

Yeni Mokka, markanın en önemli teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor. ACC (Advanced Cruise Control) gibi gelişmiş sistemler bu duruma dahil. Söz konusu sistem dur-kalk fonksiyonu ile sıkışık trafikte sürücünün yükünü hafifletiyor ve daha güvenli bir sürüş sunuyor.

ELEKTRİK MOTORLU MOKKA DA VAR!

Yeni Mokka, Opel tarihinde bir ilk olarak satışa sunulduğu ilk günden itibaren tamamen elektrikli bir versiyona da sahip olacak. Elektrikli Mokka-e, fren veya gaz pedalında herhangi bir işlem yapmadan kendini otomatik olarak öndeki aracın hareketlerine göre ayarlayabiliyor. Bunun dışında Aktif Şerit Konumlandırma sistemi yeni Mokka’yı otomatik olarak şeridin ortasında tutuyor. Yeni Opel Mokka elektrikli versiyon dışında yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel motorlarla da sunulacak.

İÇERİDE VE DIŞARIDA YENİ TASARIM DİLİ

Opel tarihinde bir ilk olarak model ismi olan Mokka yeni ve teknolojik bir font ile bagaj kapağının ortasında yer alıyor. İlk nesil Mokka pazara sunulduğunda kompakt boyutları ve güçlü görünümü ile dikkat çekmişti, yeni modelde de bu miras devam ediyor.

Yeni Mokka, aynı zamanda Opel’in Opel Vizor olarak adlandırdığı yeni marka ön yüzünü kullanan ilk model olarak dikkat çekiyor. Aracın ön tarafında motor kaputunun altı boyunca uzanan ve en güncel IntelliLux LED matrix ön farlar ve LED gündüz farları ile birlikte markanın logosunu da içinde alan ‘Opel Vizor’ yatay konumlu modern bir tasarım modülü.

Opel CEO'su Michael Lohscheller yapmış olduğu değerlendirmede: “Yeni Mokka bir öncü ve markamızın algısını değiştirecek. Mokka ile Opel’i yeniden tanımlıyoruz ve önümüzdeki 10 yıllık tasarım yaklaşımımızı ortaya koyuyoruz. Markanın bugün olduğu kadar gelecekte de temsil edeceği her şeyi gözler önüne seriyor. Yeni Opel Mokka her açıdan eğlenceli, verimli ve yenilikçi bir otomobil. Yeni otomobil ayrıca; Alman, heyecan verici ve erişilebilir nitelikleriyle Opel marka değerlerini en iyi şekilde yansıtıyor.” dedi.