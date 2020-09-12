İşte yeni Peugeot 5008!

Otomobili ilk defa gördüğünüzde markanın yeni 508 ve 208 modellerindeki yüz detaylarına sahip olduğunu fark ediyorsunuz. Bir önceki jenerasyona göre keskinleşen farlar, yeni motor ızgarası, tampona kadar uzanan gündüz ledleri bu tasarımın anahtar detayları pozisyonunda. Çerçevesiz yeni ızgara parlak siyah ya da GT donanımına özel olarak farklı tasarımda sunuluyor.

Yeni Peugeot SUV 5008 Ada Mavi (yeni), Bakır Turuncu (yeni), Sedef beyaz, Tekno Gri, Platinyum Gri, İnci Siyahı, Ultimate Kırmızı gövde renkleriyle satışa sunulacak.

Otomobilin içine göz attığınızda ise iCockpit’in bir önceki jenerasyona göre daha da iyileştiğini fark ediyorsunuz. Tamamen kişiselleştirilebilir ve yapılandırılabilir olan 12,3 inçlik dijital gösterge, “Normally Black” teknolojisine sahip dijital panel teknolojisiyle daha okunaklı ve yüksek kontrastlı bir görüntü sunuyor.

Yeni dokunmatik merkezi ekran 10 inç büyüklüğe sahip. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı yedi adet şık piyano tuşundan oluşan bir kumanda paneli tamamlıyor. “Şalter tipi tuşlar”; radyo, klima, sesli komutlu 3-Boyutlu bağlantılı navigasyon, araç ayarları, telefon, mobil uygulamalar ve dörtlü flaşörler olmak üzere temel konfor işlevlerine doğrudan ve kalıcı erişim sağlıyor.

5008’in yeni teknolojileri arasında ise en çok dikkat çekenler Gece Görüş, Dur-Kalk trafikte çalışan adaptif hız sabitleme, çarpışma uyarı ve acil fren, trafik işaretleri tanıma özellikleri. Bu donanımlar bir önceki jenerasyona göre güncellenmiş ve kapsamı genişletilmiştir.

Otomobilin motor seçenekleri se 1.2 ve 1.6 litrelik benzinli motorlar, 1.5 ve 2 litrelik dizel motorlar olmak üzere 4 farklı şekilde. Bu motor seçeneklerinin her birini 8 ileri tam otomatik şanzımanla seçebiliyorsunuz.

Sochaux ve Rennes / Fransa'da üretilen yeni Peugeot SUV 5008, 2020 yılı sonunda Avrupa'da satışa sunulacak.