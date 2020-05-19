İşte yeni Porsche 911 Targa…

Porsche 911 model ailesinin stil ikonu yeni Targa modelinde bulunan yenilikçi, tam otomatik tavan sistemi en ayırt edici özellik olmaya devam ediyor. Targa’nın 1965 yılındaki ilk ve efsanevi modelinde olduğu gibi yine, karakteristik geniş takla barı, ön koltukların üzerindeki hareketli tavan ve arkada üç tarafı saran (wraparound) cam bulunuyor. Tavan 19 saniyede kolaylıkla açılıp kapanabiliyor.

Her iki modelde de ikiz turboşarjlı, 6 silindirli, 3 litre hacimli motor bulunuyor. Bu motor, 911 Targa 4 modeline 385 hp'lik güç sağlarken, 450 Nm tork üretiyor. Motor, opsiyonel Sport Chrono paketi ile birlikte sıfırdan 100 km/s hıza bir önceki neslinden yüzde 10 daha hızlı bir şekilde sadece 4,2 saniyede ulaşıyor.

911 Targa 4S modelinin motoru ise 450 hp güç, 530 Nm tork değerine sahip ve aynı koşullar altında 100 km/s hıza selefinden yüzde 40 daha hızlı bir şekilde sadece 3,6 saniyede ulaşıyor. 911 Targa 4 modelinin azami hızı 289 km/s (önceki nesile göre 2 km/s daha fazla) iken 4S modelinin azami hızı 304 km/sa (bir önceki nesilden 3 km/s daha fazla).

DAHA İYİ SÜRÜŞ, DİNAMİZM, KONFOR VE GÜVENLİK…

PASM (Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi), yeni 911 Targa modellerindeki standart ekipmanın bir parçası. Bu sistem, sürüş konforu ve her sürüş durumuna göre yol tutuşu açısından sönümleme özelliklerini otomatik olarak ayarlıyor, ayrıca Normal ve Spor olmak üzere manuel olarak ayarlanabilen iki moda sahip.

Tamamen değişken tork dağıtımına sahip elektronik bir arka diferansiyel kilidi içeren Porsche Tork Yönlendirme (PTV Plus), Targa 4S için standart donanım, Targa 4 modelinde ise opsiyonel donanım olarak sunuluyor. Diğer sekizinci nesil Porsche 911 modelleri gibi Targa modellerinde de standart olarak yeni Porsche Islak Mod (Wet Mode) sunuluyor.

1965’DEN BERİDİR…

1965 model yılı 911 Targa 2.0 yepyeni bir otomobil türünün doğuşunda öncü oldu. Başlangıçta “güvenli cabriolet” olarak pazarlanan Targa, çıkarılabilir tavanıyla kısa süre içinde bağımsız bir konsept olarak kendini kabul ettirdi ve gerçekten de bir stil ikonu oldu.