İstifasının üzerindeki bulutlar dağılıyor

Ünlü İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, iki yıl önce CEO koltuğuna oturan Camilleri ile yollarını ayırıyor. Kişisel sebeplerden ötürü ayrıldığını belirten Camilleri’nin istifasının arkasındaki neden ortaya çıktı.

Ferrari’den bir kaynak Reuters’a Camilleri’nin Covid-19 sebebiyle hastanede yattığını ve bu yüzden Philip Morris ve Ferrari’deki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Eski CEO’nun hastalığının normale döndüğü ve evinde dinlendiği de belirtiliyor.

Ancak Reuters haber ajansına göre, İtalya merkezli Maranello şirketinden yani Ferrari’den emekli olmaya karar vermesine neden olan hastalık değildi. Camilleri yaptığı açıklamada, “Ferrari hayatımın bir parçası oldu ve CEO olarak hizmet etmek büyük bir ayrıcalıktı” dedi. Ayrıca eski CEO, “Maranello’nun sıra dışı çalışanları ve yaptıkları her şeye uyguladıkları tutku ve bağlılığa olan hayranlığım sınır tanımıyor.” diye ekledi.

65 yaşındaki Camilleri, Temmuz 2018’de eski FCA CEO’su Sergio Marchionne ameliyat komplikasyonları nedeniyle öldükten sonra Ferrari’nin CEO’su olarak görevine başlamıştı. The Wall Street Journal’a göre, 2015’ten beri Ferrari’nin yönetim kurulundaydı ve Camilleri, 2008-2013 yılları arasında başkan ve CEO olarak görev yaptığı Philip Morris’in yönetim kurulunda oturan Marchionne ile arkadaştı.