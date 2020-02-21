İsveçli hiper spor üreticisine Amerikalı rakip

Amerika’nın yeni hiper spor otomobil üreticisi olan Czinger, 21C hibrit modelini Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtmaya hazırlanırken, aracın tüm detaylarını bugün internette paylaştı.

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Hibrit bir üniteye sahip olan bu otomobil 0’dan 100 km/s hıza 1.9 saniyede çıkıyor. Buna ek olarak C21, 0-300-0 km/s hızlanma ve durma operasyonunu 15 saniye de yapabiliyor. Ayrıca otomobil 432 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Otomobilin bir tane içten yanmalı 2.8 litrelik V8 motoru var. Bu motor çift turbolu ve arkada bulunuyor. Buna ek olarak ön tekerleklerin her birinde birer adet elektrik motoru yer alıyor. Sizinde tahmin ettiğiniz gibi içten yanmalı motor arka tekerlekleri hareket ettiriyor.

Czinger 21C’nin toplam gücü ise 1250 beygir olarak belirtilmiş. Ayrıca 11.000 d/d çeviren içten yanmalı motor bu devir çevirme istatistiğiyle de dikkat çekiyor. Bu teknik detaya bir ekstra da otomobilin ağırlığında. Czinger C21 1250 kg ağırlığında yani ağırlık güç oranı 1:1!

Czinger bu modele ek olarak 21C Lightweşght Track Configuration otomobili de üreteceğini açıkladı. Pist için tasarlanan bu versiyon ise 1218 kg ağırlığında olacak.

Los Angeles’ta tasarlanan ve üretilen otomobilin 21C olarak belirtilen model adı “21. yüzyıl” anlamına gelen “21st Century” diye seçilmiş.