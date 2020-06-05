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İtalya otomotiv sektörünü teşvikle hareketlendirecek

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da otomotiv sektörü için 10 yaşından büyük araçların trafikten çekilmesiyle birlikte araç sahiplerine 4000 euro teşvik verilmesi planlanıyor. Hafta başında Almanya da otomobil satışlarını artırmak için verilen teşviklerini güncellemişti.

14:38 -
Haberler Otomotiv
İtalya otomotiv sektörünü teşvikle hareketlendirecek

İtalya, yeni jenerasyon benzinli ve dizel motorlu araçlar için otomotiv sektörünü hareketlendirmek adına 4000 euro teşvik vermeyi planlıyor. Söz konusu teşvik Euro 6 motorlu araçlar için geçerli olacak ve 10 yaşından büyük araçların hurdaya ayrılmasıyla gerçekleşecek.

İtalyan tüketiciler ‘Euro 6’ motorlu araç satın alımlarında, 10 yaşında ve daha büyük otomobillerini hurdaya çıkarırlarsa 4000 euro indirime sahip olacaklar.

İtalya’da otomobil satışları mart ve nisan aylarında neredeyse yok denecek seviyelerdeydi ancak bu durum mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azalmış olarak açıklandı.

Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa ve Almanya ise elektrikli otomobillere olan teşvikleri artırarak pazardaki hareketliliği desteklemeyi planlıyor. Fransa’da açıklanan 8 milyar euroluk destek planı uygun alıcılar için hurda teşvikleriyle birlikte 12 bin euroya kadar ulaşabilen elektrikli otomobil satın alma fırsatlarını oluşturuyor.

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