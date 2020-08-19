İzmitli küçük dev!

Güney Koreli markanın büyük şehirlerde kolay seyahat amacıyla ürettiği modelini ilk defa 2007 yılında tanımıştık. O seneye kadar markanın A segmenti üyesi yok muydu diye sorduğunuzu duyar gibiyim o zaman cevap vereyim vardı, ama ismi farklıydı.

2007 yılında i10 model adıyla ortaya çıkan otomobil o günden bu yana kadar üretilmeye devam etti. İlk jenerasyon 2007-2013 yılları arasında üretildi ve makyajlı bir versiyonu da bulunuyor her ne kadar bizim ülkemizde olmasa da… İkinci jenerasyonla ise Türkiye dönemi başladı.

2013 yılında Türkiye’de üretilmeye başlanan 2. jenerasyon i10, bir makyaj operasyonu da geçirdi ve yerini artık en güncel hâline bıraktı. Yeni i10 eski modele göre oldukça modern ve farklı bir görünüme sahip. Dışarıdan otomobile baktığınızda öyle büyük değil bir gövde yok ve gayet küçük, bilginiz olsun…

Markanın geniş motor ızgarası modasına uyan i10, bu bölümde gündüz ledlerini barındırıyor. Bu sayede genişleyen ön tampon zaten kısa olan burun kısmını iyice kısaltmış. Bu da motor kaputunu olabildiğince kısa kılmış.

Otomobilin yan profiline baktığınızda ise eski jenerasyondan izler görmeniz mümkün. Ancak c sütununa doğru işler biraz farklılaşıyor. Tasarım ve renklendirmeyle alakalı olarak bu bölüm daha dar gözükse de arka koltukta tavan durumu öyle dışarıdan göründüğü kadar dar değil.

Yeni i10’un arkasına göz attığınızda ise küçük stop lambaları hemen göze çarpıyor. Otomobilin sportif arka tamponu ve egzoz difüzörü ise i10’u daha performanslı göstermiş.

Otomobilin dış tasarımını bir kenara bırakıp içine göz attığınızda ise sizi en az dış tasarımı kadar yenilenmiş bir iç mekan karşılıyor.

Bir önceki jenerasyona göre daha yukarı konumlandırılan vites kolu elinizi direksiyondan fazla uzaklaştırmadan bu noktayı kolayca kontrol etmenizi sağlıyor.

Üç kollu sportif direksiyon bol tuşlu. Direksiyonun arkasında kalan gösterge paneli ise markanın diğer modellerinden tanıdık.

Ön konsolun ortasına yerleştirilmiş olan multimedya ekranı 8 inç boyutunda ve dokunmatik özelliğe sahip. Ayrıca sistemin kullanımı markanın diğer modellerindekiler kadar basit.

Baştan sona yenilenen otomobil, önceki modele göre 20 mm daha geniş ve 20 mm daha kısa olmasıyla da dikkat çekiyor.

20 mm azalan tavan ölçüsü ve 40mm genişleyen iz açıklığının da aracın sportif duruşundaki etkisi büyük. Yeni i10, aynı zamanda daha da aerodinamik bir tasarıma sahip. rüzgarı direnci 0.32 Cd’den 0.31 Cd’ye geliştirilerek sportif görünüşü verimlilikle birleştiriliyor.

Gelelim otomobilin tüm ölçülerine… Yeni i10 3670 mm uzunlukta, 1680 mm genişlikte ve 1480 mm yükseklikte. Aracın dingil mesafesi ise 2425 mm uzunluğunda…

Otomobildeki 252 lt’lik bagaj hacmi ise 29 mm daha düşük bir yükleme eşiğine sahip. Bu yenilik, bagaja erişimi fazlasıyla kolaylaştırıyor. İki aşamalı bagaj havuzu ve tek elle katlanabilen arka koltuklar da pratikliği artırıyor.

Yeni i10 ile sürüşe başladığınızda ise sessiz çalışan motoru ve bunla birlikte sessizliğe bürünen yeni kabini sizi hemen kendisine bağlıyor.

1.2 litrelik 4 silindirli atmosferik motora sahip olan test aracında şanzıman da bir önceki jenerasyona göre farklı, 5 ileri otomatik ama yarı otomatik…

84 beygir güç ve 118 Nm tork üreten bu motor gücünü ön tekerleklere i10’nun yeni yarı otomatik şanzımanıyla iletiyor. Bu şanzıman eski versiyona göre 1 dişli daha fazla. Ancak yarı otomatik şanzımanın vites geçişleri hissediliyor diyebilirim.

Otomobille şehir içinde istediğiniz manevrayı yapabilir istediğiniz alana rahatlıkla park edebiliyorsunuz. Ayrıca düşük yakıt tüketimi de hemen dikkatinizi çekiyor.

Ben otomobili kullandığım süre boyunca ortalama 6 litre / 100 km yakıt tüketimiyle dolaştım. Ancak motorun performansı bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor. Bu durumu göz önünde bulundurduğunuzda tam bir şehir otomobili olduğunu fark ediyorsunuz.

Yeni Hyundai i10 sahip olduğu donanımlarıyla da dikkat çekiyor. ABS + EBD + BAS, ESP + TCS + VSM, perde hava yastıkları ve yokuş kalkış destek (HAC) sistemleri öne çıkan en önemli özellikleri arasında.

Yeni otomobil boyutlarıyla tüketiciyi korkutsa da iç mekanda 3 kişilik ailelere kolaylık sağlayabiliyor. Ancak işin içine bagaj kullanımı geldiğinde durumlar biraz karışık. 3 yetişkin olarak otomobilin içinde rahatlıkla seyahat etseniz bile performans açısından “keşke tek gitseydim ya” diyebilirsiniz.

Hyundai’nin Türkiye’de üretilen modellerinden biri olan yeni i10’dan satın almak isterseniz 135 bin 950 TL’yi gözden çıkartmanız gerekiyor. Test otomobilimizin donanımda bir i10 ise en az 148 bin TL olarak belirtilmiş.