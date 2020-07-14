İzmit’te üretilen lastikler WRC testinde

Test programı her ne kadar Covid-19 pandemisi nedeniyle kesintiye uğramış olsa da Pirelli yeni lastiklerini gelecek yıl 18-24 Ocak tarihleri arasında dünyaca ünlü Monte Carlo Rallisi ile başlayacak şampiyona için sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Test programının başındaki Pirelli Ralli Etkinlikleri Müdürü Terenzio Testoni, bu lastikleri üretildiği İzmit'teki Motor sporları Fabrikası ile geliştirildiği Pirelli'nin Milano’daki Ar-Ge Merkezindeki araştırmacı ekibe Sardinya'dan liderlik ediyor.

“Toprak söz konusu olduğunda bu durum özellikle önem kazanıyor,” diyen Testoni, şöyle devam etti: “Dünya şampiyonası yarışlarının yaklaşık yüzde 80’i toprak zeminde koşuluyor. Testleri gerçekleştirdiğimiz toprak yolların daha önce İtalya Rallisi'nde kullanılması ve dünyanın en zorlu toprak parkurlarından biri olması da bize bir avantaj sağlıyor.” Öte yandan yüksek sıcaklık, özellikle 30 derecenin üstüne çıktığında daha zorlayıcı olacak. Bilinçli olarak seçilen eski dünya şampiyonası parkurları, takımların geliştirme programının ileri aşamalarında bu parkurlara döneceği zaman bir referans noktası olacak.

BİRDEN FAZLA PROTOTİP TESTTEN GEÇECEK

Testoni, “İlerlememizi doğru ölçmek için sistematik bir şekilde çalışmamız gerekiyor,” diye konuştu ve şunları ekledi: “Denenmiş ve güvenilir bir lastiği esas alarak başlıyoruz. Ardından performans ve dayanıklılık kriterlerini nerelere ekleyebileceğimizi görmek için çeşitli prototipler kullanacağız. Söz konusu ralliler olunca görev zorlaşıyor çünkü bir yarış pistinden farklı olarak yol ve tutuş koşulları sürekli değişiyor. Ama, prototip lastiklerde yaptığımız değişikliklerin performansı nasıl iyileştirdiğini görmek için bu yollara daha sonra yeniden geleceğiz.”

Pirelli test ekibi, günde yaklaşık 200 kilometre yol yapmayı ve bir Dünya Şampiyonası rallisinde genellikle koşulan günlük mesafeyi rahatça aşmayı hedefliyor.