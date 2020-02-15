Jaguar I-Pace üretiminde batarya krizi!

JLR ile pil tedarikçisi arasında yaşanan sorundan dolayı I-Pace üretiminin takviminde belirli değişiklikler yapıldı ve bu durum Avrupa basınına I-Pace üretimine ara verildi biçiminde yansıdı.

Markadan gelen açıklama, “Müşteri siparişlerimizin bu durumdan en az seviyede etkilenmesi için tedarikçimiz ile sorunu çözmeye çalışıyoruz” şeklinde oldu. JLR tedarikçiyle alakalı bir isim açıklamasında bulunmadı.

Automotive News Europe’a açıklama yapan LG Chem batarya tedarikçisi, “Problem Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü ile alakalı değil.” dedi. I-Pace markanın ilk tam elektrikli otomobili ve SUV modeli olarak öne çıkıyor. Jaguar Land Rover’ın Magna Steyr fabrikasında Avusturya’nın Graz kendinde üretiliyor. LG Chem’in batarya fabrikası ise Wroclaw, Polonya’da üretiliyor.

The Times gazetesinden gelen bilgiye göre I-Pace üretimi bir hafta boyunca duracak ve 17 Şubat tarihinde tekrar başlayacak.