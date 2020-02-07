Jaguar Land Rover üretimine ara verecek!

2019 yılı son üç ayında yüzde perakende satışlarda 2.3’lük bir gerileme yaşayan firma bu durumdan sonra milyar sterlin oranında maliyet koruma hedefi içerisine girdi. Marka özellikle AB’deki dizel motor taleplerinin azalması ve Çin pazarının daralmasından dolayı böyle bir dar boğaz içine girdi.

Jaguar Land Rover, İngiltere Castle Bromwich’te bulunan fabrikası haftanın önceden belirlenmiş olan dört günü çalışacak ve geri kalan 3 gün boyunca tamamen kapalı olacak. JLR’den yapılan açıklama isse şu şekilde, “Dış çevre otomotiv sektöründeki şartları zorlamaya devam ediyor. Biz de bu zorlu şartlara daha iyi ayak uydurmak için kendimizi koruyacak ve etkili olacak belirli önlemler alıyoruz. Solihull ve Castle Bromwich fabrikalarının üretim takvimlerinde bazı küçük değişiklikler olacak.” şeklinde oldu.

Jaguar Land Rover’ın üretimini durdurma kararı Corona virüsü ile alakalı değil. JLR Castle Bromwich farikasında F-Type, XE, XF ve XJ modellerini üretiyor. Solihull fabrikasında ise F-Type, Land Rover Discovery ve çeşitli Range Rover modelleri üretiliyor.