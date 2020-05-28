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Japon devi İspanya’daki fabrikasını kapatacak!

Japon otomotiv üreticisi Nissan, İspanya'nın Barselona kentinde yer alan Navara pikap modelinin üretildiği fabrikasını İspanyol gazete El Pais'in haberine göre kapatma kararı aldı. Kararı gazete hükümet ve işçi sendikalarına dayandırırken fabrikanın kapanması durumunda 2800 kişi işsiz kalacak.

10:42 -
Haberler Otomotiv
Japon devi İspanya’daki fabrikasını kapatacak!

Nissan gelecek 3 yıl için yeniden yapılanma planını dün açıkladı. Marka işçi sendikaları liderlerine Barselona’daki fabrikanın geleceğiyle alakalı yazdan önce bilgi verileceğini belirtti.

Nissan Navara pikap

Bu fabrikada markanın efsane pikap modeli olan Navara ve hafif ticari araç segmentinde yer alan bazı vanlar üretiliyor. Haberin yayınlandığı gazeteye göre Japon üreticinin Navara’nın üretimini Güney Afrika’ya kaydıracak. Ayrıca tam elektrikli ticari araç olan e-NV200’ün üretim de Renault’un Maubeuge, Fransa’daki fabrikasında olacak.

Nissan e-NV200

Nissan’ın mayıs ayının başlarında Amerika, Çin ve Japonya pazarına odaklanacağına dair ciddi haberler basında yer almıştı. Markanın özellikle Avrupa’da en çok tercih edilen Qashqai, Juke ve Micra modelleriyle yoluna devam edeceğine dair söylentiler vardı. Nissan ise bu durumu “Avrupa’da olacağız ama operasyonları daraltacağız” şeklinde açıklamıştı.

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