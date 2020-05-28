Japon devi İspanya’daki fabrikasını kapatacak!

Nissan gelecek 3 yıl için yeniden yapılanma planını dün açıkladı. Marka işçi sendikaları liderlerine Barselona’daki fabrikanın geleceğiyle alakalı yazdan önce bilgi verileceğini belirtti.

Bu fabrikada markanın efsane pikap modeli olan Navara ve hafif ticari araç segmentinde yer alan bazı vanlar üretiliyor. Haberin yayınlandığı gazeteye göre Japon üreticinin Navara’nın üretimini Güney Afrika’ya kaydıracak. Ayrıca tam elektrikli ticari araç olan e-NV200’ün üretim de Renault’un Maubeuge, Fransa’daki fabrikasında olacak.

Nissan’ın mayıs ayının başlarında Amerika, Çin ve Japonya pazarına odaklanacağına dair ciddi haberler basında yer almıştı. Markanın özellikle Avrupa’da en çok tercih edilen Qashqai, Juke ve Micra modelleriyle yoluna devam edeceğine dair söylentiler vardı. Nissan ise bu durumu “Avrupa’da olacağız ama operasyonları daraltacağız” şeklinde açıklamıştı.