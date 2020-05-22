Japon devinden Avrupa merkezli rekor işten çıkarma!

Kyodo’nun haberine göre Nissan, maliyet azaltma stratejisi kapsamında ve buna ek olarak küresel krizden dolayı yaşanan düşük otomobil satışlarını sebep göstererek 20 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Markanın işten çıkarmaları ağırlıklı olarak Avrupa merkezinden yapacağı da söylenenler arasında. Nissan orta vadeli planlarını gelecek hafta açıklayacak. Markanın geçen 3 yıl boyunca kârlılığı ne yazık ki çok düşük hatta kimi zaman yok gibi. Bu duruma bir de corona virüsü salgını eklenince şirket üzerindeki geri dönüş baskısı iyice arttı.