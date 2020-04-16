Japon devinden iyi haber var!

Corona virüsü salgını sebebiyle Honda, 23 Mart tarihinden itibaren üretimine geçici olarak ara verdiğini duyurmuştu. Markadan bugün yapılan açıklamayla üretime planlandığı gibi 20 Nisan tarihinde tekrar başlanacak.

İşte Honda’dan yapılan açıklama;

Corona virüsü (COVID-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar’daki üretim operasyonlarını 23 Mart 2020 tarihinde geçici olarak askıya alan Honda Türkiye, gerekli tüm tedbirler alınarak 20 Nisan 2020 tarihinde Kocaeli Şekerpınar'daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını bildirdi.