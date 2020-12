Japon üreticiden ‘ultra kompakt’ elektrikli otomobil

Toyota elektrikli araçların yaygınlaşması adına yeni iş modelleri dahil olmak üzere farklı çalışmalar yapmayı planlıyor. Şu anda sınırlı sayıda kullanılacak C’pod, 2022 yılından itibaren ise bireysel kullanıcılara da satışa sunulacak.

2.490 mm uzunluğa, 1.290 mm genişliğe, 1.550 mm yüksekliğe ve 1.780 mm dingil mesafesine sahip aracın dönüş çapı ise sadece 3.9 metre. Bu sayede dar alanda rahatça manevra yapabilen C + pod, aynı zamanda tek şarjla 150 km yol kat edebiliyor. 2 kişilik C + pod'un 9.06 kWh güce sahip lityum iyon bataryası 5 saatte tamamen doldurulabiliyor. Ayrıca C + pod önünde yer alan girişle 10 saate kadar güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Maksimum 60 km/s hıza ulaşabilen C’pod'un ağırlığı ise sadece 670 kg.