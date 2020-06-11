Jeep faizleri düşürdü

Jeep, Haziran'a özel bir satın alma kampanyası sunuyor. Ay boyunca Compass modelleri ve Renegade için geçerli olacak kampanyayla 2020 model yılına ait Compass'lar 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanına sahip oluyor. Bu kredinin ödemeleri ise 4 ay sonra ekim ayında başlıyor.

Compass alımlarında kredi kampanyasını tercih etmeyenler ise 10 bin TL nakit indirim kampanyasından yararlanabiliyor. Jeep'in diğer bir kampanyası ise corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına özel olarak sunuluyor. Tercihini Compass'tan yana kullanacak sağlık çalışanlarına yüzde 7 oranında indirim sunuluyor.

Marka, 31 Mayıs tarihinde garantisi biten tüm Jeep sahiplerine yönelik 30 Haziran'a kadar garanti uzatım imkanı sunuluyor. Jeep ayrıca, Mart ve Nisan aylarında bakım zamanı gelen tüm Jeep modelleri için ise 3 ay ve 3 bin kilometre bakım esnekliği de sağlıyor.