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Jeep Renegade’ye Almanya’dan ödül

Jeep, 4x4 OFF ROAD dergisinin düzenlediği ‘Okuyucunun Seçimi Ödülleri’nde farklı kategorilerde ödül sahibi oldu. Yarışmada büyük ödül altıncı kez ‘En İyi Kompakt SUV’ seçilen Jeep Renegade’in oldu.

Sozcu.com.tr
11:52 -
Haberler Otomotiv
Jeep Renegade’ye Almanya’dan ödül

Jeep, Almanya'nın alanında uzman dergilerinden 4×4 OFF ROAD'un düzenlediği Okuyucunun Seçimi Ödülleri'ne aldığı ödüllerle dikkat çekti. 13 kategoride 248 farklı modelin yer aldığı, 40 bini aşkın okuyucunun katılarak seçim yaptığı en iyi 4×4 ve SUV'leri belirlediği yarışmanın büyük ödülü Jeep Renegade'in oldu.

Üst üste altı yıl boyunca ‘En İyi Kompakt SUV' seçilen Jeep Renegade, kendi klasmanında 19 farklı modeli geride bırakarak birinci seçildi. Markanın lüks segmentteki modeli ise Jeep Grand Cherokee en iyi ithal lüks off-road aracı seçilirken, ‘Lüks Off-Road' kategorisinde ikinci oldu.

Almanya seçim
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