Jeep ve Suzuki emisyon testlerinden geçemedi!

“Netherlands Vehicle Authority(RDW)” yani Hollanda Araç Otoritesi, Avrupa Birliği regulasyonlarına göre Jeep markasının özellikle Grand Cherokee’nin dizel motorlu versiyonunda emisyon kuralını çiğneyen bir yazılım olduğunu ve bunun düzeltilmesi gerektiğini açıkladı. Buna ek olarak Avrupa’da en çok tercih edilen SUV’lerden olan Suzuki Vitara’nın, dizel motorlu versiyonun da aynı durumda olduğunu belirtti.

RDW’den yapılan açıklamada Suzuki’nin iyileştirmelerle ortaya çıkması gerektiği ve aksi halde AB’den onayının iptal edilme sürecine başlanacağı belirtildi.

RDW Grand Cherokee ve Vitara modellerinde “yasaklanmış emisyon stratejisi” uygulandığını, gerçekleştirdiği emisyon testleriyle bulmuş. Fiat Chrysler ve Suzuki’den konuyla alakalı bir açıklama henüz yapılmadı.

(REUTERS)