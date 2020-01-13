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Jeep’in elektrikli modelleri ortaya çıktı!

Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı - CES 2020'de Jeep markası elektrikli otomobillerini tanıttı. Fuarda, SUV dünyasının gelecek beklentilerini sergileyen marka, üzerinde ”4xe” logosu bulunan şarj edilebilir, hibrit elektrikli Wrangler, Renegade ve Compass’ı ilk kez sergilemiş oldu.

Sozcu.com.tr
08:06 -
Haberler Otomotiv
Jeep’in elektrikli modelleri ortaya çıktı!

Markanın fuarda sergilediği şarj edilebilir elektrikli hibrit Wrangler 4xe, Renegade 4xe ve Compass 4xe, Jeep'in 2022 yılına kadar tüm modellerinde elektrikli versiyonlarını devreye alma planının ilk adımını temsil ediyor.

Jeep Wrangler PHEV

JEEP İLE ÇEVRE DOSTU PREMIUM TEKNOLOJİ

Jeep'in elektrikli hibrit araçları, daha yüksek tork üretimi, anında gelen motor tepkileriyle asfaltta daha fazla sürüş keyfi ve asfalt dışı yollarda daha etkin bir performans vadediyor. “yeşil- çevre dostu premium teknoloji” konusunda öncü olma misyonuyla hareket eden Jeep'in, gerek performans gerekse 4×4 yetenekleriyle öne çıkacak olan 4xe logolu üç yenilikçi Jeep modeli, aynı zamanda FCA'nın 2020 yılına kadar 30 adedin üzerinde elektrikli araç lanse etme taahhüdünün de bir parçasını oluşturuyor.

Jeep Compass 4Xe

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