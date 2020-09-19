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Jeep’ten eylül ayı kampanyası

Jeep, Eylül ayında “Yarısı Şimdi Yarısı Seneye” kredi kampanyasını hayata geçiriyor.

Sozcu.com.tr
09:19 -
Haberler Otomotiv
Jeep’ten eylül ayı kampanyası

Jeep, eylül ayına özel ayrıcalıklı bir kampanyayı hayata geçiriyor. SUV tutkunları, ileri teknoloji, verimlilik ve güçlü tasarım özelliklerinin Jeep DNA'sı ile buluştuğu Renegade ve Compass modellerine avantajlı finansman olanakları ile ulaşabiliyorlar.

Yeni Jeep Compass

Ay boyunca Compass veya Renegade modellerinde geçerli “Yarısı Şimdi Yarısı Seneye” kredi kampanyası sunulurken, bu kampanyanın yanı sıra kişiye özel uygun vade ve taksit tutarları belirlenebiliyor. Ayrıca, yine ay boyunca geçerli olacak şekilde Jeep Compass'ın versiyonlarında 15 bin TL, Jeep Renegade modellerinde ise 10 bin TL nakit indirim fırsatı otomobil severleri bekliyor. Eylül ayında ayrıca, Jeep Compass'ın 4×4 versiyonları şirket sahiplerine özel yüzde 7 indirimli avantajlı fiyatlarla satın alınabiliyor.

DNA Eylül ayı otomobil Tasarım Teknoloji
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