Kaliforniya’da elektrikli otomobil tartışması

WSJ’nin haberine göre EPA yöneticisi Andrew Wheeler tarafından valiye gönderilen mektupta, eyaletteki elektrik kesintilerinin şu anda bile ülke genelinde rekor sayıda olduğu ve bu atılan adımla birlikte elektrik şebekesini ciddi bir tehdit altında kaldığı belirtildi.

Wheeler mektupta, “Kaliforniya’nın giderek artan kesinti rekoru, komşu eyaletlere elektrik için son zamanda yaptığı taleplerle birleştiğinde şebekenin üzerindeki yük ortaya çıkıyor. Bir de bu duruma eklenecek olan elektrikli otomobil filosunu düşündüğümüzde bu elektrik ihtiyacını nasıl karşılayacağız(?) sorusu akla geliyor, hatta bugün ışıklarınızı açık tutun!” diye yazdı.

Wheeler mektuptaki yazdıklarına ek olarak valilik tarafından alınan kararın geçersiz olduğunu da belirtti. Wheeler, Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu ve EPA’nın onayı olmadan böyle bir karar alınamayacağını açıkladı. Ayrıca Trump yönetimi 2019 yılında Kaliforniya eyaletinin kendi araç egzoz emisyon standartlarını belirmede gücünü elinden aldığını da ekledi.

Valinin imzaladığı bu karar, elektrikli araçları desteklemek ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için iddialı bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Newsom, geçen hafta yaptığı açıklamada bu imzalanan kararın var olan içten yanmalı motorlu otomobillerin elektriklilerle değiştirilmesini içermediğini, sadece yeni otomobil satışlarını hedeflediğini belirtti. Vali Newsom, eyaletteki karbon emisyonunun yarısından fazlasının ulaşımdan kaynaklı olduğunu söyledi.

Çevre Koruma Ajansı bölgenin elektrik altyapısının elektrikli otomobillerin sayısının artmasıyla bu durumu kaldıramayacağının bugünden belli olduğunu açıklarken, valilik herkesin bir anda otomobillerini satıp elektrik motorlu araç almalarını gerektiren bir anlaşma yapılmadığını belirtiyor.