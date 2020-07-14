Kamyonlardaki ‘kör nokta’ sorunu ortadan kalkacak!

Continental, dönüş destek sistemi teknolojisiyle sürücü ve yayaların hayatını kolaylaştırmaya ve trafikteki tehlikeleri azaltmaya odaklanıyor. Continental mühendisleri tarafından geliştirilen sistem, yaya ve bisikletliler için trafikte güvenliği artıyor. Tüm kamyonların dikiz aynalarına entegre edilebilen radar tabanlı sistem, kavşaklarda güvenliği önemli ölçüde artırarak sürücüler için güvenli sürüşün önünü açarken tehlike olasılığını da düşürüyor. Son teknolojiyle üretilen bu sistemin Avrupa Birliği tarafından 2024 itibarıyla tüm yeni kamyonlarda kademeli olarak zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Continental Ticari Araçlar ve Hizmetler İş Kolu Müdürü Gilles Mabire, “Trafikteki olası tehlikelerle daha fazla karşı karşıya kalan yaya ve bisikletlilerin güvenliğini artırmak önemli bir sosyal sorumluluktur. Çünkü günümüzde bisiklet kullanıcılarının sayısı hızla artıyor. Geliştirdiğimiz bu dikiz aynasına takılan radarlı sensor sistemi, aracın yan taraflarındaki alanı dört metreye, arka tarafını ise 14 metreye kadar görüntüleyebiliyor. Öte yandan araştırmalara göre; pandemi nedeniyle giderek daha fazla kişi toplu taşıma araçlarından vazgeçerek bisiklete yöneliyor. Bu noktada da Continental olarak retrofit uygulamaları için piyasaya sürdüğümüz dönüş destek sistemi, otobüs veya kamyonun kör noktasında bir yaya, bisikletli veya scooter sürücüsü bulunduğunda sürücüyü uyararak güvenliği ciddi anlamda artırıyor. Ayrıca 2024 itibarıyla Avrupa Birliği'nde tüm yeni kamyonlarda bu tip sistemler kademeli olarak zorunlu hale gelecek.” diye açıkladı.